غوارديولا يكشف مشاكل مانشستر سيتي "المتعددة الأوجه"

أقر المدرب الإسباني بيب غوارديولا اليوم الجمعة أن مانشستر سيتي لا يظهر ارتياحا في الاستحواذ كما كان سابقا، إضافة إلى معاناته من الناحية البدنية لمقارعة خصومه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعد أن هيمن سيتي على الكرة الإنجليزية لفترات طويلة من العقد الأخير من خلال أسلوبه المبني على الاستحواذ، تراجع أداؤه بشكل مضطرد هذا الموسم.

وفقد بطل إنجلترا في 6 من المواسم السبعة الأخيرة حظوظه واقعيا بالمنافسة على اللقب، إذ يحتل المركز الخامس بفارق نقطتين عن تشلسي الرابع.

كذلك، يواجه سيتي مهمة عسيرة لبلوغ ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته على أرضه أمام ريال مدريد الإسباني (2-3) في ذهاب الملحق المؤهل، بعدما كان متقدما 2-1 حتى الدقيقة 86.

وقال غوارديولا للمراسلين قبيل مباراة فريقه الصعبة أمام نيوكاسل في الدوري المحلي إن مشاكل سيتي "متعددة الأوجه".

وأوضح "إنها كل شيء، إنها ليست مسألة واحدة. لو كانت مسألة واحدة، فسيكون من السهل حلها".

وتابع "كنا مرتاحين للغاية مع الكرة والآن لا نشعر بالقدر نفسه من الراحة عندما تكون الكرة بحوزتنا، وبما أنه لا يحدث ذلك، يتعين علينا الاستفادة من قوتنا البدنية لكن قوتنا البدنية ليست مثل الفرق الأخرى".

وأضاف "نعلم أن الدوري يتقدم خطوة إلى الأمام مع جميع الفرق، ونحن نتراجع بعض الشيء مقارنة بالمواسم السابقة".

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وذكر غوارديولا أن المدافع السويسري مانويل أكانجي سيغيب لفترة تصل إلى 10 أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية ضد ريال.

وأوضح "سيخضع لجراحة السبت، وسيغيب بين 8 و10 أسابيع" منوها بـ"المجهود المذهل" لأكانجي خلال أزمة الفريق الدفاعية هذا الموسم.

كذلك، أفاد مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق أن الشكوك تحوم حول لاعب الوسط جاك غريليتش الذي خرج خلال الشوط الأول أمام النادي الملكي.