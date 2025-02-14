هل تتسبب فلسفة "غوارديولا" بانهيار مانشستر سيتي؟

أثار مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز استغراب المشجعين والمتابعين بسبب أدائه الهزيل ونتائجه السلبية محليا وقاريا التي باتت تنبئ بانهيار وشيك لصاحب الثلاثية التاريخية.

تلقى السيتي هزيمته الأخيرة على يد ريال مدريد في الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2-3، ليجعل آماله ضئيلة في التأهل لثمن نهائي البطولة القارية.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، تكبد الفريق السماوي خسارته الأخيرة المدوية أمام أرسنال 1-5 ليبتعد أكثر عن لقب البريميرليغ بما أنه يحتل المركز الخامس بفارق 15 نقطة عن المتصدر ليفربول.

اعتاد مشجعو كرة القدم على أن يحقق فريق المدرب بيب غوارديولا فوزا تلو الآخر ونادرا ما تحدث مشاكل كبيرة داخل معسكره لكن في الوقت الحالي يبدو الفريق في حالة من الفوضى.

تبريرات غوارديولا

بعد الهزيمة أمام "لوس بلانكوس"، قال المدرب بيب غوارديولا "في بعض الأحيان لا تسير الأمور على ما يرام. كانت النتيجة 2-1 لكن هذا حدث كثيرا هذا الموسم (إهدار التقدم). في العديد من المباريات حدث ذلك، ضد فينورد الهولندي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي وبرينتفورد ومانشستر يونايتد، العديد من المباريات خسرناها".

وأصبح استقبال الأهداف المتأخرة والاستسلام أمرًا مألوفًا للغاية بالنسبة لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

أرقام سلبية

كان السماوي مهيمنا تماما منذ وصول غوارديولا في عام 2016، حيث فاز بـ15 لقبا في 9 مواسم، لكن هل هذا هو أسوأ فريق لمانشستر سيتي تحت قيادة الإسباني بحسب محللين.

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لا يمكن التقليل من شأن غياب لاعب خط الوسط رودري، الذي كان له تأثير واضح على أداء الفريق، لكن يبدو أن هناك الآن مشكلة أعمق في النادي.

فمنذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لم يستقبل أي فريق أهدافا أكثر من السيتي في جميع المسابقات من فرق الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (44 هدفا في 23 مباراة).

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصاءات الرياضية فإن توتنهام هو الفريق الوحيد الذي استقبل نفس القدر من الأهداف، وحتى ذلك جاء في عدد أقل من المباريات (44 في 25 مباراة).

عندما وصل غوارديولا لأول مرة إلى مانشستر سيتي، تساءل الناس عما إذا كان أسلوبه في اللعب "تيكي تاكا" مناسبا للدوري الإنجليزي الممتاز، لكن "الفيلسوف" الإسباني سرعان ما أثبت جدارته وبدأ الفريق في حصد الألقاب الإنجليزية رغم افتقاده لمهاجم قبل التعاقد مع إيرلينغ هالاند.

قال الناس إنه لا يمكن الفوز بالدوري بدون مهاجم مركزي معروف، لكن السيتي أثبت العكس بفضل فيل فودين وإلكاي غوندوغان ورحيم سترلينغ وفاز بلقب الدوري الممتاز.

ولكن الآن، يبدو فريق غوارديولا في حالة من الارتباك كما تبين الأرقام:

خسر السماوي 31.6% من مبارياته هذا الموسم. بعد 38 مباراة فقط.

كان أعلى معدل خسائر سابق له في موسم 2019-2020، عندما خسر سيتي لقب الدوري أمام ليفربول، وتلقى 12 هزيمة، لكن هذا جاء من إجمالي 58 مباراة.

في منتصف فبراير/شباط الحالي، سيكون هناك الكثير من العقبات أمام مانشستر سيتي هذا الموسم، وقد يستمر هذا الرقم في الارتفاع.

كان أداء دفاع مانشستر سيتي المخيب السبب الرئيس في الهزائم المتتالية:

استقبلت شباك السيتي 63 هدفًا بمعدل 1.66 هدفا في المباراة الواحدة هذا الموسم.

في موسم 2020-2021، استقبلوا 42 هدفا فقط طوال الموسم.

كان أسوأ موسم دفاعي سابق تحت قيادة غوارديولا الموسم الماضي، حيث تلقى 1.12 هدفا في المباراة الواحدة، وهو أفضل بكثير من هذا الموسم.