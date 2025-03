المبلغ الضخم الذي يكسبه رونالدو مقابل كل ظهور إعلاني

يشترط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الحصول على مبالغ ضخمة للغاية مقابل ظهوره في الفعاليات والإعلانات لمدة يوم واحد.

وحسب موقع "سبورت بيبل" البريطاني، فإن رونالدو (40 عاما) وممثليه يتقاضون حوالي 920 ألف جنيه إسترليني (أكثر من مليون يورو بقليل) مقابل الظهور الإعلامي أو الخدمات الإعلانية لبعض الشركات.

وأوضح أن رونالدو يتسلم 204 آلاف جنيه إسترليني لكل ساعة، أي 3407 في الدقيقة و57 جنيها إسترلينيا في الثانية.

ولفت إلى أن هذا المبلغ الكبير كان يتقاضاه رونالدو في عام 2018، ما يعني أن هذا الرقم قد تضاعف كثيرا بعد مرور 7 سنوات.

وإلى جانب نجوميته على أرض الملعب، يُعد رونالدو من أكثر الشخصيات شهرة في العالم، حيث يملك أكثر من 650 مليون متابع على حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام".

وساعدت هذه الشعبية رونالدو على جني أموالا طائلة من صفقات الرعاية والإعلان، حيث يتقاضى ما يقرب من 1.6 مليون جنيه إسترليني على كل منشور دعائي مدفوع.

وخلال فترة وجوده في السعودية قامت شركة موبايلي للاتصالات بعقد صفقة مع شركة أيرلندية مسؤولة عن حقوق صورة رونالدو، حصلت بموجبها الشركة السعودية على 4 ساعات ونصف من وقت رونالدو.

وتضمّن ذلك الاتفاق جلسة تصوير وتوقيع 5 قمصان، بالإضافة إلى منشورين ترويجيين عبر حسابات رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم حصولها على حقوق استخدام الصور التي التُقطت لرونالدو في تلك الجلسة، فإن موبايلي لم تتمكن من نشرها إلا في نطاق جغرافي محدّد وهو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط.

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في يناير/كانون الثاني 2023 بعقد يمتد لموسمين ونصف، ويتلقى راتبا سنويا يصل إلى 200 مليون يورو.

🚨 Cristiano Ronaldo's new salary at Al-Nassr:

▪️ €200M per year.

▪️ €16.6M per month.

▪️ €3.8M per week.

▪️ €769,231 per day.

▪️ €96,153 per hour.

▪️ €1602 per minute.

▪️ €26.7 per second. pic.twitter.com/cz9B06myqg

