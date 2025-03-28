الذكاء الاصطناعي يختار أفضل لاعبي الليغا عام 2025

مع تبقي 10 مباريات فقط قبل نهاية بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، أجرى موقع "أولوسيب" تقييما لاختيار أفضل اللاعبين في الليغا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقيّم "أولوسيب" أداء كل لاعب وفقًا لاختلاف احتمال تسجيل فريقه أو استقباله هدفًا، ويُطلق على هذا المقياس "القيمة"، أي الأداء الرياضي الموضوعي لكل لاعب.

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ما يبدو واضحا هو أن الذكاء الاصطناعي فضّل لاعبا واحدا عن البقية منذ بداية العام، هو الفرنسي كيليان مبابي هداف ريال مدريد، مقابل تجاهله العديد من نجوم برشلونة أمثال لامين جمال والبرازيلي رافينيا رغم مستوياتهما الكبيرة منذ بداية الموسم.

كما غاب عن القائمة التي هيمن عليه اللاعبون الإسبان، نجوم ريال مدريد أمثال البرازيليَين فينيسيوس جونيور ورودريغو.

تاليا قائمة أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني لموسم 2024-2025:

1- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد): لعب 826 دقيقة منذ بداية 2025، وحصل على تقييم 7.93%.

2- الإسباني أليكس بينا (فياريال): لعب 850 دقيقة منذ 2025، وحصل على تقييم 4.23%.

3- الإسباني خوان غارسيا (إسبانيول): لعب 873 دقيقة منذ 2025، وحصل على تقييم 4.18%.

4- الإسباني دييغو يورينتي (ريال بيتيس): لعب 950 دقيقة منذ 2025، وحصل على تقييم 4.17%.

5- الأرجنتيني خوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): لعب 746 دقيقة منذ 2025، وحصل على تقييم 4.02%.

6- الإسباني أويهان سانست (أتلتيك بلباو): لعب 356 دقيقة منذ 2025، وحصل على تقييم 4.01%.

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7- الإسباني ماركوس ألونسو (سيلتا فيغو): لعب 778 دقيقة منذ 2025، وحصل على تقييم 3.99%.

8- البرازيلي أنتوني (ريال بيتيس): لعب 626 دقيقة منذ 2025، وحصل على تقييم 3.70%.

9- الأوروغواياني ماورو أرامباري (خيتافي): لعب 805 دقائق منذ 2025، وحصل على تقييم 3.67%.

10- الإسباني فيرمن لوبيز (برشلونة): لعب 274 دقيقة منذ 2025، وحصل على تقييم 3.44%.