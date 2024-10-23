لاعبون تفوقوا على ميسي في الظفر بجائزة هداف الدوري

فاز ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي للدوري 8 مرات طوال مسيرته الكروية، لكن هناك عددا قليلا من اللاعبين تمكنوا من حرمانه من هذه الجائزة آخرهم المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدوري الأميركي.

ويوصف ميسي بأنه لاعب متكامل فهو لا يسجل الأهداف فقط بل يصنعها ويراوغ اللاعبين، ويقدم لمحات ولمسات قد تحسم أي مباراة معقدة.

My God My Strength My Name My Career My Story My Wins My Loses My Ups and Downs My Golden boot. With men this is impossible; but with God all things are possible. pic.twitter.com/OChcku8EUz — Christian Benteke (@chrisbenteke) October 21, 2024

أبرز اللاعبين الذين تفوقوا على ميسي بجائزة هداف البطولة:

1-البلجيكي كريستيان بنتيكي

سجل المهاجم البلجيكي 23 هدفا مع دي سي يونايتد في 30 مباراة بالدوري عام 2024 متفوقا على "البرغوث" الذي أحرز 20 هدفا في 19 مباراة فقط بالدوري الأميركي الممتاز مع إنتر ميامي.

2-الفرنسي دينيس بوانغا

تمكن من الفوز بالجائزة في الدوري الأميركي بتسجيله 20 هدفا في 31 مباراة مع "لوس أنجلوس إف سي" نظرا لأن ميسي انضم إلى إنتر ميامي منتصف موسم 2023.

3-الفرنسي كيليان مبابي

خلال الموسمين اللذين قضاهما ميسي مع باريس سان جيرمان، لم يتمكن من الفوز بالحذاء الذهبي حيث حصل مبابي على الجائزة موسمي 2020-21 و2021-22. ويعود جزء من الفضل في ذلك إلى التمريرات الحاسمة التي قدمها الأسطورة الأرجنتينية للنجم الفرنسي.

4-الأوروغوياني لويس سواريز

فاز ميسي بالحذاء الذهبي للدوري الإسباني في مواسمه الخمسة الأخيرة مع برشلونة. لكن زميله بالفريق المهاجم الأوروغوياني سواريز تغلب عليه خلال موسم 2015-2016 حيث سجل 40 هدفا في الليغا.

وقال سواريز للصحفيين عام 2016 "ساعدني ميسي كثيرا في تطوير شخصيتي، وكنت أقاتل من أجل الحذاء الذهبي".

5-البرتغالي كريستيانو رونالدو

خلال فترة رونالدو التي استمرت 9 سنوات مع ريال مدريد، تمكن من انتزاع جائزة الحذاء الذهبي من ميسي، بالدوري الإسباني 3 مرات في مواسم:

2010-2011. بعد أن سجل 40 هدفا بالدوري، أكثر بـ9 أهداف من ميسي ذلك الموسم.

2013-2014، فاز بالحذاء الذهبي برصيد 31 هدفا، أكثر بـ3 أهداف من غريمه الأرجنتيني.

2014-2015، استمتع رونالدو بأفضل موسم له على الإطلاق بالدوري الأسباني برصيد 48 هدفا.

6-الأوروغوياني دييغو فورلان

موسم 2008-2009، سجل ميسي أكثر من 20 هدفا بالدوري الإسباني للمرة الأولى في مسيرته، لكن ذلك لم يكن كافيا للفوز بالحذاء الذهبي حيث كان فورلان يتربص به. وسجل المهاجم الأوروغوياني الأسطوري 32 هدفا بالدوري هذا الموسم وفاز بالحذاء الذهبي الأخير في مسيرته.