أفضل اللاعبين في كل مركز بالدوريات الخمسة الكبرى

شهد الموسم الكروي الماضي تنافسا كبيرا بين الأندية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، واتسم بكثير من الإثارة والإبهار، بفضل الأداء العالي الذي أظهره اللاعبون في مختلف مراكزهم.

وقد اختار موقع "سكور90" المختص في الإحصائيات الرياضية قائمة لأفضل 5 لاعبين في كل مركز خلال الموسم 2023-2024.

أفضل 5 لاعبين في مركز قلب الدفاع بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى موسم 2023-2024:

1- الألماني أنطونيو روديغير: (ريال مدريد الإسباني).

2- الفرنسي ويليام ساليبا: (أرسنال الإنجليزي).

3- الإيطالي أليساندرو باستوني: (إنتر ميلان الإيطالي).

4- الهولندي فيرجيل فان ديك: (ليفربول الإنجليزي).

5- البرازيلي غابرييل ماغاليس: (أرسنال).

أفضل 5 حراس مرمى بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى موسم 2023-2024:

السويسري غريغور كوبل: (بوروسيا دورتموند الألماني). الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز: (أستون فيلا الإنجليزي). البرازيلي أليسون بيكر: (ليفربول الإنجليزي). الأوكراني أندري لونين: (ريال مدريد الإسباني). الإسباني أوناي سيمون: (أتليتيك بلباو الإسباني).

أفضل 5 لاعبين في مركز الجناح الأيسر بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى موسم 2023-2024:

البرازيلي فينيسيوس جونيور: (ريال مدريد). الفرنسي كيليان مبابي: (باريس سان جيرمان/ريال مدريد). الكوري الجنوبي سون هيونغ مين: (توتنهام الإنجليزي). البرتغالي رفائيل لياو: (ميلان الإيطالي). الإسباني إينيكاي ويليامز: (أتلتيك بلباو).

أفضل 5 لاعبين في مركز الجناح الأيمن بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى موسم 2023-2024:

الإنجليزي فيل فودن: (مانشستر سيتي). الإنجليزي بوكايو ساكا: (أرسنال). البرازيلي رودريغو: (ريال مدريد). المصري محمد صلاح: (ليفربول). الألماني ليروي ساني: (بايرن ميونخ).

أفضل 5 مهاجمين بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى موسم 2023-2024: