أرقام خرافية لرودريغو نجم ريال مدريد في دوري الأبطال

في كل مرة يسمع فيها البرازيلي رودريغو غوس نجم ريال مدريد نشيد دوري أبطال أوروبا يتحول إلى لاعب أكثر حسما لفريقه وأشد فتكا بالخصوم.

ويملك رودريغو أرقاما مذهلة في المسابقة الأوروبية العريقة منذ انضمامه إلى ريال مدريد صيف عام 2019، وهو ما دفع صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى إطلاق لقب "سيد الأبطال" على اللاعب الشاب.

فعلى مدار 6 مواسم أصبح رودريغو (24 عاما) واحدا من أكثر اللاعبين تأثيرا في الفريق حيث يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف بدوري الأبطال بواقع 37 (سجّل 25 وصنع 12) وذلك في 61 مباراة.

ويتقدّم رودريغو على زميله السابق كريم بنزيمة (35)، ويتأخر فقط عن مواطنه فينيسيوس جونيور صاحب الـ47 مساهمة تهديفية.

وبالمجمل، احتفل رودريغو بتسجيل 70 هدفا بقميص ريال مدريد في جميع البطولات، وذلك يعني أن أكثر من ثلث أهدافه (35%) جاءت في دوري الأبطال.

ولفتت الصحيفة إلى أن ضحيته المفضلة بدوري الأبطال هو مانشستر سيتي الإنجليزي أحد عمالقة الكرة الأوروبية إذ هز شباكه 4 مرات وجميعها حاسمة خاصة هدفيه في نصف نهائي 2021-2022.

ويملك رودريغو فرصة أخرى لإثبات انفجاره الأوروبي حين يحل الليلة ضيفا مع فريقه ريال مدريد على الجار اللدود أتلتيكو مدريد بملعب واندا ميتروبوليتانو في إياب الدور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية العريقة.

واحتاج رودريغو إلى 4 دقائق فقط في مباراة الذهاب من أجل هز شباك الروخي بلانكوس، وهو أمر يأمل تكراره ومساعدة فريقه لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب.

وعقب تلك المباراة فاز الشاب البرازيلي بجائزة رجل المباراة وهي الثالثة له طوال مسيرته الأوروبية، ليصرّح بعدها "رودريغو الحقيقي هو الذي تشاهدونه في دوري الأبطال. كل شيء يسير بشكل مثالي بالنسبة لي في هذه البطولة".

🗣️ Rodrygo: “The UCL is a competition I love and it's special for me because I tend to do very well.” pic.twitter.com/03vAFP3cmo

— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 12, 2025