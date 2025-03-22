هل رونالدو "بينالدو"؟.. اللاعبون الأكثر تسجيلا لركلات الجزاء بالقرن الـ21
22/3/2025
يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة ترتيب هدافي كرة القدم عبر التاريخ بـ928 هدفا غير أن بعضها جاء من ركلات جزاء سواء مع الأندية التي لعب لها أو رفقة منتخب البرتغال.
ويتصدر "الدون" مهاجم النصر السعودي ترتيب قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا لركلات الجزاء مع الأندية والمنتخب في القرن الـ21 برصيد 174 هدفا متبوعا بالبرازيلي هالك لاعب أتلتيكو مينيرو (116 هدفا).
في المقابل، حل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في المركز الثالث برصيد 109 أهداف.
وتاليا قائمة اللاعبين الـ10 الأكثر تسجيلا للأهداف من ركلات الجزاء في القرن الـ21:
- البرتغالي كريستيانو رونالدو (174 هدفا)
- البرازيلي هالك (116 هدفا)
- الأرجنتيني ليونيل ميسي (109 أهداف)
- الإنجليزي هاري كين (89 هدفا)
- البرازيلي نيمار (88 هدفا)
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (88 هدفا)
- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (87 هدفا)
- الإيطالي فرانشيسكو توتي (86 هدفا)
- الصربي دوشان تاديتش (85 هدفا)
- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (84 هدفا)
المصدر : مواقع إلكترونية