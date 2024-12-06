رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

اللاعبون الأكثر حسما في البريميرليغ

محمد صلاح Mohamed Salah ليفربول إيرلنغ هالاند Erling Haaland مانشستر سيتي
هالاند هو اللاعب الأكثر حسما في الدوري الإنجليزي الممتاز ويليه محمد صلاح (غيتي)
6/12/2024

تزيّن كوكبة من أفضل النجوم والمواهب ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز بأدائها اللافت، لكن ثمة مجموعة فقط تعد الأكثر حسما للنقاط لصالح أنديتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتمتلك أندية مانشستر سيتي وليفربول وتشلسي وأرسنال وتوتنهام عددا من اللاعبين الموهوبين، الذين يصنعون الفارق عادة، ويرجحون كفة فرقهم في نهاية المباراة عندما تكون النتيجة متعادلة أو يكون الفارق هدفا واحدا.

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ويتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند والمصري محمد صلاح قائمة اللاعبين أصحاب المساهمات الحاسمة في البريميرليغ.

وكشفت إحصائيات نشرتها شركة أوبتا العالمية على المهاجمين الأكثر حسما في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2022-2023:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 59 هدفا.

هالاند أحرز 59 هدفا حاسما خلال السنوات الثلاث الأخيرة (غيتي)

2- المصري محمد صلاح (ليفربول): 38 هدفا.

3- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا): 32 هدفا.

4- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال): 29 هدفا.

5- السويدي أليكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد): 27 هدفا.

أليكسندر إزاك أحرز 27 هدفا حاسما مع نيوكاسل خلال السنوات الثلاث الأخيرة (غيتي)

6- الإنجليزي دومينيك سولانكي (توتنهام): 27 هدفا.

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7- النيوزلندي كريس وود (نوتنغهام فورست): 26 هدفا.

8- الإنجليزي كول بالمر (تشلسي): 25 هدفا.

9- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد): 24 هدفا.

10- الإنجليزي هاري كين (توتنهام): 24 هدفا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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