اللاعبون الأكثر حسما في البريميرليغ

تزيّن كوكبة من أفضل النجوم والمواهب ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز بأدائها اللافت، لكن ثمة مجموعة فقط تعد الأكثر حسما للنقاط لصالح أنديتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتمتلك أندية مانشستر سيتي وليفربول وتشلسي وأرسنال وتوتنهام عددا من اللاعبين الموهوبين، الذين يصنعون الفارق عادة، ويرجحون كفة فرقهم في نهاية المباراة عندما تكون النتيجة متعادلة أو يكون الفارق هدفا واحدا.

ويتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند والمصري محمد صلاح قائمة اللاعبين أصحاب المساهمات الحاسمة في البريميرليغ.

وكشفت إحصائيات نشرتها شركة أوبتا العالمية على المهاجمين الأكثر حسما في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2022-2023:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 59 هدفا.

2- المصري محمد صلاح (ليفربول): 38 هدفا.

3- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا): 32 هدفا.

4- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال): 29 هدفا.

5- السويدي أليكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد): 27 هدفا.

6- الإنجليزي دومينيك سولانكي (توتنهام): 27 هدفا.

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7- النيوزلندي كريس وود (نوتنغهام فورست): 26 هدفا.

8- الإنجليزي كول بالمر (تشلسي): 25 هدفا.

9- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد): 24 هدفا.

10- الإنجليزي هاري كين (توتنهام): 24 هدفا.