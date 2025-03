رافينيا يتجاوز أرقام فينيسيوس مع ريال مدريد في الموسم الماضي

خطف البرازيلي رافينيا نجم برشلونة الإسباني الأضواء مع فريقه في الموسم الكروي الحالي 2024-2025 بأرقام مذهلة على صعيد تسجيل وصناعة الأهداف، لدرجة أنه بات مرشحا بقوة للفوز بالجوائز الفردية المرموقة وفي مقدمتها الكرة الذهبية.

وأكد رافينيا (27 عاما) تألقه في المباراة الأخيرة لبرشلونة ضد بنفيكا البرتغالي في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفين من أصل 3، قاد من خلالهما النادي الكتالوني إلى دور الثمانية.

وبهدفيه في مرمى بنفيكا تصدر رافينيا قائمة هدافي النسخة الحالية من دوري الأبطال برصيد 11 هدفا، ليرفع رصيده الإجمالي من الأهداف في جميع البطولات منذ بداية الموسم إلى 27، بالإضافة إلى 19 تمريرة حاسمة.

وتتجاوز هذه الأرقام ما قدّمه مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في الموسم الماضي 2023-2024 بشكل واضح.

فحسب أرقام موقع ترانسفير ماركت الشهير سجل فينيسيوس 25 هدفا وصنع 11 خلال 40 مباراة بقميص النادي الملكي خلال الموسم الماضي.

Raphinha this season so far: 25 goals, 16 assists. pic.twitter.com/Oot8WUJOtl

وبسبب تلك الأرقام كان فينيسيوس المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية لعام 2024، وهو ما تسبب بجدل كبير بعد ذهاب الجائزة إلى الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وبعد حوالي شهر ونصف على ذلك منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جائزته لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والتي تحمل اسم "الأفضل" (the best) لفينيسيوس، وذلك في الحفل الذي أُقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبناء على هذه الأرقام يؤكد أنصار برشلونة على أحقية رافينيا في التتويج بالجوائز الفردية هذا الموسم، وهو رأي ربما يحمل طابعا عاطفيا على اعتبار أن اللاعب والفريق الكتالوني حصدا بطولة وحيدة حتى الآن هذا الموسم، هي كأس السوبر الإسباني، لكنه لا يزال ينافس بقوة على جبهات دوري الأبطال والدوري الإسباني وكأس الملك.

وبالنظر إلى تألقه الكبير هذا الموسم، فإن رافينيا مرشح فوق العادة لتعزيز أرقامه الرائعة على الصعيد الفردي، وهذا من شأنه أن يساعد الفريق على التتويج بالألقاب على غرار ما فعل فينيسيوس مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي، حيث تُوج الميرنغي بألقاب الليغا ودوري الأبطال وكأس السوبر الإسباني، وأضاف إليهم لقبي السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية (الإنتركونتننتال).

🔵🔴✨ Raphinha: “We can win every title this season. We can be able to win it all”. pic.twitter.com/pYAIC56C6f

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2025