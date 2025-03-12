سبب شخصي وراء تأخر رافينيا عن مباراة برشلونة وبنفيكا

كشفت ناتاليا زوجة البرازيلي رافينيا نجم برشلونة الإسباني عن سر عدم وصول اللاعب مع زملائه إلى ملعب مونتجويك قبل مباراة الفريق الكتالوني وبنفيكا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.

وأثار رافينيا قلق جماهير برشلونة بسبب عدم نزوله من الحافلة والمكوث في الفندق مع زملائه قبل المباراة الحاسمة ضد بنفيكا بإياب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة، قبل أن تزيل تقارير إعلامية إسبانية الشكوك حول جاهزيته بالقول إن اللاعب تخلّف بسبب "أمر شخصي".

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بعدها لحق اللاعب بزملائه بشكل فردي قبل أن يشارك في المباراة ويتألق بتسجيله هدفين حمل بهما فريقه إلى الدور ربع النهائي.

ونشرت بيلولي عبر خاصية الصور بحسابها على أنستغرام صورة لرافينيا وهو يحمل ابنه أثناء وجوده باحدى المستشفيات ثم كتبت تعليقا عاطفيا.

وقالت "فخورة بك جدا يا حبيبي، كنت في المستشفى منذ الصباح مع ابننا ورغم ذلك عدت إلى الملعب وأديت عملك ببراعة".

وأتمت "أنت أب رائع ومحترف مميز. نحن نحبك".

Taia, la mujer de Raphinha cuenta en su Instagram que Raphinha se pasó todo el día en el hospital con su hijo antes de jugar el Barça – Benfica. pic.twitter.com/uPl2P0axXt — J ⚡ (@JosxFCB) March 11, 2025

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وبعد أن أتم رافينيا (28 عاما) واجبه العائلي على أحسن وجه استمر في فعل ذلك من الناحية المهنية الاحترافية، حيث يتصدر اللاعب الآن قائمة هدافي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفا.

وأكد رافينيا بعد مباراة بنفيكا أن فريقه يريد التتويج بالبطولات بالموسم الحالي حيث قال "بوسعنا الفوز بكل الألقاب هذا الموسم".

وعن مباراة بنفيكا تحدث "كنا نعلم أنهم سيأتون بقوة وكنا ندرك ما يجب علينا فعله لتحقيق الفوز، كنّا في قمة التركيز بالإضافة إلى أن نتيجة الذهاب خدمتنا (1-0)، وبالتالي نجحنا في تقديم مباراة جيدة".

وبات رافينيا أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (2025) بعد أدائه الاستثنائي هذا الموسم مع برشلونة إذ سجل 27 هدفا وصنع 19 في 41 مباراة بجميع البطولات.

ويرى النجم الفرنسي السابق تيري هنري أن رافينيا هو المرشح الأبرز للفوز بالجائزة، فيما ضجت الحسابات المتخصصة بكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي بالإشادة باللاعب البرازيلي.

في الأثناء قدّم غافي لاعب برشلونة الدعم لزميله رافينيا فقال "بالطبع هو مرشح قوي للكرة الذهبية، لكن الأهم أن يواصل هذا الأداء. ما زالت هناك العديد من المباريات وأتمنى أن يتمكن من حصد أكبر عدد من الألقاب".