رياضة|الدوري الألماني|أوروبا

ألفونسو ديفيس يرفض ريال مدريد

Bayern Munich's Canadian defender #19 Alphonso Davies celebrates his 5-1 during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, southern Germany, on December 20, 2024. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
الكندي ألفونسو ديفيس يمدد عقده مع بايرن ميونخ حتى عام 2030 (الفرنسية)
5/2/2025

مدد المدافع الدولي الكندي ألفونسو ديفيس عقده مع بايرن ميونخ حتى عام 2030، بحسب ما أعلن النادي البافاري -اليوم الثلاثاء- في ضوء تقارير إعلامية عن رفض قائد المنتخب الكندي الانتقال إلى ريال مدريد بطل اسبانيا وأوروبا.

وفاز الظهير الأيسر ديفيس (24 عاما) بلقب الدوري الألماني 5 مرات مع البايرن، إضافة الى لقب دوري أبطال أوروبا، إلا أن اسمه ارتبط بالانتقال لريال مع انتهاء عقده الصيف المقبل.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وبموجب العقد الجديد، سيبقى الدولي الكندي في بايرن 5 سنوات جديدة، علما بأنه كان انتقل إلى الدوري الألماني عام 2019 في سن الـ18 عاما قادما من فانكوفر وايتكابس المنافس بالدوري الأميركي لكرة القدم.

وقال ديفيس -في بيان- إنه "تحقق الكثير هنا، ولكن هناك المزيد في المستقبل" مضيفا "أتطلع إلى 5 سنوات أخرى معا".

إعلان

وتأتي الصفقة بعد يوم واحد من تجديد الحارس المخضرم والقائد مانويل نوير (38 عاما) عقده مع العملاق البافاري لعام واحد حتى 2026.

وأفاد تقرير إعلامي ألماني اليوم أن بايرن بصدد تجديد عقود العديد من لاعبيه على غرار جمالا موسيالا وجوشوا كيميش.

ويغيب ديفيس حاليا عن صفوف بايرن بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع عودته نهاية الشهر الحالي.

وخاض ديفيس 220 مباراة مع بايرن، حيث بإمكانه اللعب ظهيرا وأيضا كجناح مع أدوار هجومية. وقد سجل 12 هدفا ومرر 34 كرة حاسمة.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن إن هذه الصفقة "تظهر مكانة بايرن في كرة القدم الدولية وإن ديفيس وجد موطنه الرياضي في ميونخ".

وعلى المستوى الدولي، خاض ديفيس 56 مباراة وسجل 16 هدفا لمصلحة المنتخب الكندي الذي حمل شارة قيادته عام 2024.

المصدر : وكالات

إعلان