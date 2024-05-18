شاهد.. ليفركوزن يصبح أول فريق في الدوري الألماني ينهي موسما دون هزيمة
تفوق البطل باير ليفركوزن 2-1 على أوغسبورغ في الجولة الختامية للدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت، وأصبح أول فريق في تاريخ المسابقة ينهي موسما دون أي خسارة.
كما عزز فريق المدرب تشابي ألونسو، الساعي لتحقيق ثلاثية من الألقاب، مسيرته الأوروبية القياسية الخالية من الهزائم هذا الموسم إلى 51 مباراة.
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وقطع فيكتور بونيفاس الكرة من توماس كوبيك حارس مرمى أوغسبورغ ليضعها في الشباك في الدقيقة 12 قبل أن يضاعف روبرت أندريخ، الذي انضم لتشكيلة ألمانيا المبدئية لبطولة أوروبا 2024، النتيجة من مسافة قريبة في الدقيقة 27.
روبرت أندريتش يضيف الهدف الثاني لباير ليفركوزن بطريقة جميلة#الدوري_الألماني #باير_ليفركوزن #أوغسبورغ pic.twitter.com/D16c5dFI2k
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2024
وقلص ميرت كومور لاعب أوغسبورغ الفارق بعد مرور ساعة بقليل.
وأنهى ليفركوزن الموسم في صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 90 نقطة بفارق 17 نقطة أمام شتوتغارت صاحب المركز الثاني.
ويستعد ليفركوزن لمواجهة أتلانتا في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل قبل مواجهة كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا في 25 مايو/أيار الجاري.
سامي الطرابلسي: بصمة تشابي ألونسو واضحة على أداء باير ليفركوزن هذا الموسم#الدوري_الألماني#Bundesliga pic.twitter.com/S7dgt84BLJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2024