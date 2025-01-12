"ريمونتادا" من بايرن ميونخ لإقناع ديفيز بالبقاء وريال مدريد يترقب

قدّم بايرن ميونخ -متصدر الدوري الألماني حاليا- عرضا جديدا ومغريا من أجل إقناع لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز بتمديد عقده مع الفريق البافاري.

ويشعر مسؤولو بايرن ميونخ بقلق شديد من إمكانية رحيل ديفيز الصيف المقبل مجانا، خاصة أن عقده الحالي ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2025.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه في حال قبل ديفيز -المطلوب في ريال مدريد- العرض المقدم من فريقه الحالي، فإنه سيصبح اللاعب صاحب ثاني أعلى أجر في بايرن ميونخ.

🚨 Bayern Munich's Max Eberi will try and seal the deal to extend Alphonso Davies' contract in the next few days. (Source: @Plettigoal) pic.twitter.com/DIuRZXKfw5 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 10, 2025

وأوضحت أن إدارة بايرن ستمنح اللاعب -البالغ من العمر 24 عاما- راتبا سنويا يصل إلى 25 مليون يورو، وهو الأجر الأعلى بين زملائه باستثناء الإنجليزي هاري كين.

وقالت "هذه الخطوة فاجأت الجميع، لكن إدارة بايرن ميونخ تعتبر أن رحيل ديفيز سيشكل ضربة قاسية للنادي على المستويين الرياضي والمعنوي"، ومن هنا تأتي هذه المحاولة "اليائسة" للاحتفاظ بأحد أهم لاعبي الفريق.

وشددت الصحيفة على أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بخصوص التجديد، على عكس ما سرّب الإعلام الألماني في الفترة الأخيرة، لكنها أشارت إلى أن الكرة باتت الآن في ملعب اللاعب الكندي.

على الجانب الآخر، يراقب ريال مدريد كل هذه التطورات، فيما ينتظر مسؤولوه نتيجة ما يحدث لمعرفة إمكانية التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل من عدمه.

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ويدرك ديفيز أن العرض المالي المقدم من ريال مدريد هو أقل مما عرضه بايرن ميونخ، كما يعلم أن النادي الملكي لن يدخل في مزاد من أجل التعاقد معه.

ولا يوجد موعد محدد من أجل حسم مستقبل ديفيز، لكن المفاجئ -وفق ماركا- أن بايرن ميونخ خالف عاداته فيما يتعلق بهذا الملف، حيث درجت العادة أن تعلن الإدارة عن مستقبل لاعبيها الذين تنتهي عقودهم قبل يناير/كانون الثاني سواء بالرحيل أو التجديد، تماما كما حدث مع النمساوي دافيد ألابا.

وأتمت ماركا "الكرة الآن في ملعب ديفيز الذي صمد إلى أقصى الحدود كما طلب منه ريال مدريد، لكن اللاعب تفاجأ بتحركات بايرن ميونخ، الذي يحاول عدم خسارة أي لاعب أساسي".

وتعاقد بايرن ميونخ مع ديفيز في شتاء عام 2019 قادما من فريق فانكوفر وايتكابس، في صفقة بلغت 14 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت".

ومنذ ذلك الوقت ارتدى ديفيز قميص الفريق البافاري في 217 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 12 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة، وتُوج معه بـ13 لقبا، أبرزها الدوري الألماني (5) ودوري أبطال أوروبا (1) وكأس العالم للأندية (1).