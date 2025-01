"ريمونتادا" من بايرن ميونخ لإقناع ديفيز بالبقاء وريال مدريد يترقب

قدّم بايرن ميونخ -متصدر الدوري الألماني حاليا- عرضا جديدا ومغريا من أجل إقناع لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز بتمديد عقده مع الفريق البافاري.

ويشعر مسؤولو بايرن ميونخ بقلق شديد من إمكانية رحيل ديفيز الصيف المقبل مجانا، خاصة أن عقده الحالي ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2025.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه في حال قبل ديفيز -المطلوب في ريال مدريد- العرض المقدم من فريقه الحالي، فإنه سيصبح اللاعب صاحب ثاني أعلى أجر في بايرن ميونخ.

🚨 Bayern Munich's Max Eberi will try and seal the deal to extend Alphonso Davies' contract in the next few days.

(Source: @Plettigoal) pic.twitter.com/DIuRZXKfw5

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 10, 2025