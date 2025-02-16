صلاح يعيد ليفربول إلى سكة الانتصارات والتحليق في الصدارة

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفا وشارك في تسجيل آخر، ليقود فريقه ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق ليفربول فوزا صعبا 2-1 على ضيفه وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، في المرحلة الـ25 للبريميرليغ على ملعب (آنفيلد).

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وتقدم ليفربول بهدف حمل توقيع نجمه الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 15.

وأضاف صلاح الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما سبق له التسجيل في شباك كل من إيبسويتش تاون وبورنموث وإيفرتون.

وأشعل وولفرهامبتون المباراة من جديد، بعدما أحرز ماثيوس كونيا هدفا في الدقيقة 67 لمصلحة الضيوف، الذين حاولوا إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول، الذي سقط في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه وجاره اللدود إيفرتون في مباراته الماضية بالمسابقة، إلى 60 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 19 نقطة في المركز الـ17 (الرابع من القاع).