شاهد.. أرسنال يهزم ليستر ويواصل ملاحقة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي

سجل لاعب الوسط ميكل ميرينو هدفين متأخرين ليحافظ أرسنال على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-صفر على ليستر سيتي اليوم السبت، بعدما شغل الإسباني مركز المهاجم بصورة طارئة، بسبب أزمة الإصابات في النادي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 53 نقطة بعد 25 مباراة، متأخرا بـ4 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لعب مباراة أقل، بينما ظل ليستر سيتي في منطقة الهبوط برصيد 17 نقطة.

وارتقى البديل ميرينو ليحول برأسه تمريرة عرضية من الشاب إيثان نوانيري من الناحية اليمنى في الدقيقة 81، قبل أن يضع الكرة في المرمى من مسافة قريبة عندما تلقى تمريرة من لياندرو تروسار بعدها بست دقائق .

كما سدد نوانيري في القائم في الشوط الثاني، لكن أداء أرسنال كان يفتقر إلى الحدة في أغلب فترات المباراة حتى هدفي ميرينو المتأخرين اللذين منحا المدرب ميكل أرتيتا بعض الراحة في ظل سعي الفريق للبقاء قريبا في المنافسة مع ليفربول.