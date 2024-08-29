حساب مبابي يغرد "فلسطين حرة" ثم يحذفها.. ما القصة؟

تعرض حساب النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني على منصة "إكس" للاختراق فجر الخميس، ونشر تغريدات حول فلسطين وعن الأرجنتيني ليونيل ميسي، حُذفت لاحقا.

وقرابة الساعة الثالثة فجرا، نشر حساب مهاجم باريس سان جيرمان السابق الذي يتابعه 14.4 مليون مستخدم، رسالة "فلسطين حرة" متبوعة بعدة أعلام فلسطينية، وفقا لما أشارت إليه وحدة التحقيق الرقمي التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية.

وسخرت المنشورات الأخرى، التي تم حفظها من قبل العديد من مستخدمي الإنترنت، من ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي مقابل الإشادة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، كما سخرت من أندية عدة أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتتعارض هذه المنشورات بشكل واضح مع آراء وتعليقات مبابي الوافد الجديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

ولم يرغب المقربون من مهاجم منتخب فرنسا بالتعليق على الحادث.

وشارك مبابي في 3 مباريات رسمية حتى الآن بقميص النادي الملكي، وقاده للفوز بالكأس السوبر الاوروبية بتسجيله أحد هدفي الفوز على أتلانتا الإيطالي 2-0، في حين لم يعرف طريق الشباك في أول مباراتين له بالدوري الإسباني.