من مارادونا وبيليه إلى إتشيفيري وأرانغو.. نجوم لمعت في سماء كوبا أميركا

منذ انطلاقها قبل 108 أعوام، شارك عدد من أساطير ونجوم الساحرة المستديرة والذين قدموا نفسهم للعالمية في بطولة كوبا أميركا العريقة في عالم كرة القدم.

وتنطلق النسخة الـ48 من البطولة، في 20 الشهر الجاري وتستضيفها الولايات المتحدة للمرّة الثانية بعد 8 أعوام بمشاركة العديد من النجوم يتقدمهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ونجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

Did you know: Pele never won the Copa America, mainly due to touring often stopping him.

He did take part in one edition in 1959, when he was just 18.

Of course, he won Player of the Tournament 🌟

🇧🇷 6 Games

⚽️ 8 Goals

🎯 2 Assists pic.twitter.com/YhZh0e5W6a

— LiveScore (@livescore) December 30, 2022