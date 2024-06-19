من مارادونا وبيليه إلى إتشيفيري وأرانغو.. نجوم لمعت في سماء كوبا أميركا

منذ انطلاقها قبل 108 أعوام، شارك عدد من أساطير ونجوم الساحرة المستديرة والذين قدموا نفسهم للعالمية في بطولة كوبا أميركا العريقة في عالم كرة القدم.

وتنطلق النسخة الـ48 من البطولة، في 20 الشهر الجاري وتستضيفها الولايات المتحدة للمرّة الثانية بعد 8 أعوام بمشاركة العديد من النجوم يتقدمهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ونجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وهؤلاء أبرز 10 نجوم تاريخيين شاركوا بالبطولة القارية:

الأرجنتيني دييغو مارادونا

خاض الأسطورة الأرجنتينية الراحل 3 نسخ من البطولة القاريّة (1979، 1987، 1989) لكنه لم ينجح في التتويج بلقبها. وشارك نجم نابولي الإيطالي السابق في 12 مباراة ضمن البطولة سجّل خلالها 4 أهداف فقط.

البرازيلي بيليه

على الرغم من تتويجه بلقب كأس العالم 3 مرات، لم يتمكّن أسطورة البرازيل بيليه من الفوز بكوبا أميركا. وشارك "الملك" في نسخةٍ واحدة (عام 1959) وأنهاها في صدارة الهدّافين بـ8 أهداف في 6 مباريات. وفي تلك النسخة أنهت البرازيل المشوار في الوصافة خلف غريمتها الأرجنتين.

Did you know: Pele never won the Copa America, mainly due to touring often stopping him. He did take part in one edition in 1959, when he was just 18. Of course, he won Player of the Tournament 🌟 🇧🇷 6 Games

⚽️ 8 Goals

🎯 2 Assists pic.twitter.com/YhZh0e5W6a — LiveScore (@livescore) December 30, 2022

الأوروغوياني إنزو فرانسيسكولي

لعب الأيقونة الأوروغويانية في كوبا أميركا 4 مرات وحقق اللقب في ثلاث منها (1983، 1987، 1995). وسجّل نجم ريفر بلايت السابق 5 أهداف في 16 مباراة.

📸 Uruguay's captain Enzo Francescoli (idol of zidane) kisses the Copa America on July 23, 1995 at the Centenario stadium in Montevideo. Uruguay became champion by defeating Brazil 6-4 on penalties. pic.twitter.com/2pcx8or9mh — Old Days Football ®️ (@olddaysfootbal1) February 17, 2022

الباراغوياني روكي سانتا كروس

شارك الهدّاف التاريخي لباراغواي في 4 نسخ (1999، 2007، 2011، 2015) ووصل إلى النهائي عام 2011. سجّل 7 أهداف في 17 مباراة، بينها ثلاثية "هاتريك" أمام كولومبيا عام 2007.

Goles de todos los colores✨⚽️@CopaAmerica recordó los goles de Roque Santa Cruz, uno de los mejores futbolistas de historia de 🇵🇾 Jugó 4 Copa América y marcó 7 goles en 18 partidos, además de ser el máximo goleador de la @Albirroja 📻#1020AM pic.twitter.com/O55YuFrpD6 — Radio Ñandutí (@nanduti) October 5, 2023

الكولومبي كارلوس فالديراما

لمع اسم "إل بيبي" مع المنتخب الكولومبي لفترةٍ طويلة وشارك في 5 نسخٍ من كوبا أميركا. ويعد من بين أكثر 10 لاعبين خوضاً للمباريات في البطولة (27 مباراة). سجّل هدفين وحصل على المركز الثالث عامي 1993 و1995، إضافة إلى مشاركته في نسخ أعوام 1987 و1989 و1991.

🎂¡Felíz cumpleaños Pibe!🎂

Carlos Valderrama cumple 59 años.

🏆🇫🇷Copa de Francia 1990

🏆🇨🇴Primera División x2

🎖Mejor jugador Copa América 1987

🎖MVP de la MLS 1996

✅Jugador con más partidos con la Selección de Colombia (111) pic.twitter.com/cHVXPAVFpB — El Podio Deportivo (@ElPodioDeportes) September 2, 2020

الإكوادوري أليكس أغيناغا

أغيناغا من بين اللاعبين الأكثر خوضاً لمباريات كوبا أميركا أيضاً. شارك في 25 مباراة وسجّل 4 أهداف، ويحمل الرقم القياسي في عدد النسخ التي شارك فيها (8). وحقق أفضل نتيجة للمنتخب باحتلاله المركز الرابع عام 1993، بعد مشاركات سابقة أعوام 1987و1989 و1991 ومن بعدها أعوام 1999و2001 و2004.

EL MEJOR 10 DE TODOS LOS TIEMPOS

Álex Aguinaga marcó una época en la Selección, con la que jugó ocho ediciones de la Copa América y fue al Mundial del 2002. pic.twitter.com/T9w22fFgZx — AndreDAlessandro (@AndreDAlessand7) April 8, 2021

التشيلي إيفان زامورانو

خاض اللاعب الملقّب بـ"بام بام" 4 نسخٍ من كوبا أميركا (1987، 1991، 1993 و1999). ويملك في رصيده 15 مباراة سجّل خلالها 8 أهداف، وحقق مع منتخب بلاده المركز الرابع كأفضل نتيجة بالنسخة الأخيرة التي خاضها.

El mejor jugador chileno de todos los tiempos, Iván Zamorano, obvio, vos no Vidal, a quién le ganaste, una copa américa tenés, muerto, haha. https://t.co/9VZEpSCrJg — .M. (@Mordazio) July 23, 2021

البيروفي تيودورو فرنانديس

خاض فرنانديس 6 نسخٍ من البطولة (1935، 1937، 1939، 1941، 1942، 1947). ويحتل المركز الثالث في ترتيب الهدّافين التاريخيين بـ15 هدفاً، خلف البرازيلي زيزينيو والأرجنتيني نوبرتو منديز (17). وسجّل أهدافه في 24 مباراة لعبها، وتوّج بطلاً عام 1939.

¡EL MÁXIMO ÍDOLO! Un día como hoy, un 20 de mayo de 1913, nació Teodoro Fernández ⚽. Mejor conocido como 'Lolo', el máximo referente y goleador en la historia de @Universitario 🟠 conquistó 6⃣ títulos nacionales 🏆 con los cremas y también la Copa América 🔝 de 1939 con Perú 🇵🇪. pic.twitter.com/8eIqbdA1FJ — GOLPERU (@GOLPERUoficial) May 20, 2023

البوليفي ماركو إتشيفيري

هو أحد أساطير بوليفيا الملقّب بـ"إل ديابلو" خاض 21 مباراة وسجّل 4 أهداف في كأس كوبا أميركا خلال 6 نسخ (1989، 1991، 1993، 1995، 1997، 1999). وصل إلى النهائي في النسخة ما قبل الأخيرة التي لعبها، وهو سادس الهدافين التاريخيين لبوليفيا (11).

Erwin Sánchez foi o artilheiro boliviano na Copa América nos anos 90 com 5 gols (1 em 1991, 3 em 1997 e 1 em 1999). Marco Etcheverry foi o jogador com mais partidas pela seleção boliviana na Copa América durante a década de 1990, ele jogou 19 jogos. pic.twitter.com/NSQXsq6luF — Camisa Sete (@Camisa7Sete) July 15, 2022

10- الفنزويلي خوان أرانغو

كان لاعب الوسط أحد عناصر التشكيلة التاريخية التي أنهت البطولة عام 2011 بالمركز الرابع. لعب أيضاً في 5 نسخٍ أخرى (1999، 2001، 2004، 2007، 2015) وخاض خلالها 20 مباراة ونجح في إحراز هدفين. هو ثاني أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات بقميص فنزويلا (129) خلف توماس رينكون (132).