نجوم يخطفون الأضواء في كوبا أميركا

بدأ العد التنازلي لبطولة كوبا أميركا التي ستقام في الولايات المتحدة بدءا من 20 يونيو/حزيران الجاري والتي ستزينها مهارات وإبداعات عدد من النجوم ينشط أغلبهم في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويشارك في البطولة التي تستمر حتى 15 يوليو/تموز المقبل، 16 منتخبا يضمون في صفوفهم عددا من المواهب الكروية المخضرمة والشابة.

وكالعادة سيخطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب "منتخب التانغو" الأضواء في البطولة القارية التي قاد منتخب بلاده للفوز بها قبل عامين، كما سيكون هناك نجوم آخرون ستُسلط الأضواء عليهم بعدما قدموا مستويات عالية الموسم الماضي، أمثال البرازيلي فينيسيوس لاعب ريال مدريد والمرشح الأول للظفر بالكرة الذهبية هذا العام.

🚨Kendry Paez vs Argentina. The kid is so good beyond his age. pic.twitter.com/SAiC0q9rfL

— Chelsea Newsnow (@Chelsea_Newsnow) June 10, 2024