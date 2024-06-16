مواهب شابة تستحق المتابعة في كوبا أميركا

مع بداية العد التنازلي لبطولة كوبا أميركا التي تنطلق في 20 يونيو/حزيران الجاري تستعد كوكبة من المواهب الكروية للإعلان عن نفسها كنجوم للمنافسة وترسيخ مكانتهم داخل منتخباتهم وأنديتهم.

ومن بين اللاعبين الأكثر إثارة للمشاهدة الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو الذي تألق في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي الموسم الماضي إلى جانب البرازيلي إندريك الذي انضم رسميا إلى ريال مدريد الإسباني.

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وهؤلاء أبرز المواهب الكروية الصاعدة التي تستحق المتابعة في بطولة كوبا أميركا:

1-الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

على الرغم من الموسم الصعب الذي واجه مانشستر يونايتد، فإن أليخاندرو غارناتشو كان إحدى النقاط المضيئة القليلة.

ظهر الجناح البالغ من العمر (19 عاما) لأول مرة مع الفريق الأول في أبريل/نيسان 2022 وسرعان ما أثبت نفسه كلاعب أساسي، حيث لعب 50 مباراة في جميع المسابقات وسجل 10 أهداف، بما في أجمل أهداف الموسم من مقصية رائعة في مرمى إيفرتون.

2-البرازيلي إندريك (ريال مدريد الإسباني)

قام ريال مدريد بخطوة مهمة من خلال الحصول على خدمات الموهبة البرازيلية إندريك، الذي سينضم رسميا إلى النادي في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وبعمر 17 عاما فقط، ينضم إندريك إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وإدواردو كامافينغا.

3- الأميركي يونس موسى (ميلان الإيطالي).

كان إقناع يونس موسى بارتداء قميص الولايات المتحدة بمثابة ضربة معلم للمدرب غريغ برهالتر.

Thank you St Louis 🇺🇸 pic.twitter.com/SG9M2bpqfl — Yunus Dimoara Musah (@yunusmusah8) September 10, 2023

وُلد لاعب خط الوسط البالغ من العمر (21 عاما) في مدينة نيويورك لأبوين غانيين كانا في إجازة ونشأ في إيطاليا قبل أن ينتقل إلى لندن للانضمام إلى أكاديمية أرسنال، وكان أمامه الاختيار بين عدة دول لمسيرته الدولية.

ورغم اهتمام إنجلترا، التي لعب لها على مستوى الشباب، وغانا وإيطاليا بضمه، اختار موسى الولايات المتحدة وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2020.

4- الكندي إسماعيل كوني (واتفورد الإنجليزي).

يحتفل عمر إسماعيل كوني بعيد ميلاده الـ22 عاما فقط عندما تبدأ كندا مشوارها في كوبا أميركا في 20 يونيو/حزيران الجاري، لكنه أثبت نفسه بالفعل كواحد من أكثر لاعبي خط الوسط الدفاعي الواعدين في العالم.

5-المكسيكي مارسيلو فلوريس (تيغريس المكسيكي).

أقنع أداؤه مع فرق الشباب المكسيكية المدرب جيراردو مارتينو باستدعائه إلى الفريق الأول.

ويعتبر فلوريس (20 عاما) أحد ألمع اللاعبين في كرة القدم المكسيكية، وستكون بطولة كوبا أمريكا فرصة له ليصنع اسماً لنفسه على الساحة القارية والعالمية وينتقل إلى الكرة الأوروبية.

6- الإكوادوري بييرو هينكابيه (باير ليفركوزن الألماني).

بعمر 21 عاما فقط، يعد بييرو هينكابي أحد أكثر قلب الدفاع المطلوبين من الأندية الأوروبية.

وبعد ظهوره الاحترافي لأول مرة مع إيميليك في عام 2020، انضم الإكوادوري الشاب إلى باير ليفركوزن في عام 2021 وسرعان ما أثبت نفسه كلاعب أساسي بلا منازع.

يُعرف بصلابته الدفاعية وقراءته للملعب وقدرته على الخروج بالكرة بشكل أنيق وسلس من الدفاع.

خاض 20 مباراة مع الإكوادور، وسيشارك في أول بطولة كوبا أميركا له في عام 2024.

7-الأرجنتيني إنزو فرنانديز (تشلسي).

بعد فوزه بكأس العالم مع الأرجنتين، انضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر (22 عاما) إلى تشلسي مقابل مبلغ قياسي قدره 120 مليون يورو.

وكان اختياره كأفضل لاعب شاب في مونديال قطر، بمثابة البداية الحقيقة لمسيرته.

يشتهر فرنانديز بجودة تمريراته ورؤيته للعبة وقيادته على أرض الملعب.

مع منتخب ألبيسيليستي، ستتاح له الفرصة لتأكيد مكانته كأحد نجوم كرة القدم في أميركا الجنوبية في بطولة كوبا أميركا.

8- البرازيلي رودريغو (ريال مدريد).

بعمر 23 عاما فقط، يعد رودريغو بالفعل أحد أكثر اللاعبين موهبة في كرة القدم العالمية.

تدرب المهاجم الموهوب في نادي سانتوس في البرازيل، وانضم إلى ريال مدريد في 2019 وسرعان ما أصبح لاعبا أساسيا في فريق الميرينغي.

بفضل تقنياته الاستثنائية وسرعته القصوى، يعد رودريغو كابوسا حقيقيا للمدافعين.

ظهر رودريغو لأول مرة مع المنتخب البرازيلي في عام 2019 ولديه الآن 22 مباراة دولية.