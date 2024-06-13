لماذا تغيرت أسماء الملاعب في ألمانيا قبل يورو 2024؟

ذكر موقع "آر إم سي" الفرنسي -الخميس- أنه تم تغيير أسماء ملاعب ألمانية قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

تحتضن 10 ملاعب بطولة اليورو التي تنطلق الجمعة الموافق 14 يونيو/حزيران الجاري وتختتم في 14 يوليو/تموز المقبل.

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وتغيرت أسماء 8 ملاعب، في حين احتفظ ملعبان فقط بأسمائهما المستخدمة عادة وهما: "الملعب الأولمبي" في برلين، حيث ستقام المباراة النهائية، وملعب "فولكس بارك" في هامبورغ.

وتحول اسم ملعب "أليانز أرينا" الذي يحتضن المباراة الافتتاحية بين ألمانيا وأسكتلندا إلى ملعب ميونخ لكرة القدم.

وتلتزم هيئات البث الرسمية بتسمية الملاعب بالاسم الرسمي الذي اختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وذلك لأسباب تتعلق بالرعاية.

🇩🇪 10 host cities, 10 world-class stadiums 🏟️ EURO 2024 is going to be 🔝#EUROfixtures | @bookingcom pic.twitter.com/SZuCKd9I2M — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 2, 2023

وفي ما يلي الأسماء الجديدة للملاعب في أمم أوروبا:

1-ملعب سيغنال إيدونا بارك: (بي في بي شتاديون دورتموند).

2-راين إنرجي ستاديون: (ملعب كولونيا).

3-ملعب مركور شبيل أرينا: (دوسلدورف أرينا).

4-فيلتينس أرينا: (أرينا أوف شالكه).

5-ريد بول أرينا: (ملعب لايبزيغ).

6-أليانز أرينا: (ملعب ميونخ لكرة القدم).

7-ملعب دويتشه بنك بارك: (فرانكفورت أرينا).

8-شتوتغارت أرينا (إم إتش بارينا، نيكار شتاديون).