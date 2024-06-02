نلقي الضوء على جدول مباريات ومجموعات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) المقررة في ألمانيا الشهر الجاري، إضافة إلى نظام التأهل للدور الثاني للبطولة القارية.

ويلتقي منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية نظيرَه الأسكتلندي على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ في 14 يونيو/حزيران، وتقام المباراة النهائية في 14 يوليو/تموز المقبل على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

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وفيما يلي المجموعات الستة ليورو 2024:

المجموعة الأولى: ألمانيا وأسكتلندا والمجر وسويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا وكرواتيا وألبانيا وإيطاليا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا والدانمارك وصربيا وإنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا وهولندا والنمسا وفرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا وجورجيا والبرتغال والتشيك.

نظام التأهل للدور الثاني في يورو 2024:

يتأهل إلى الدور الثاني (ثمن النهائي) أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات كأس أمم أوروبا 2024 في كرة القدم المقررة في ألمانيا بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز (توقيت غرينيتش):

أولا- دور المجموعات:

الجمعة 14 يونيو/حزيران:

(19:00) ألمانيا – أسكتلندا (المجموعة الأولى) في ميونيخ

السبت 15 يونيو/حزيران:

(13:00) المجر – سويسرا (المجموعة الأولى) في كولن

(16:00) إسبانيا – كرواتيا (المجموعة الثانية) في برلين

(19:00) إيطاليا – ألبانيا (المجموعة الثانية) في دورتموند

الأحد 16 يونيو/حزيران:

(13:00) بولندا – هولندا (المجموعة الرابعة) في هامبورغ

(16:00) سلوفينيا – الدانمارك (المجموعة الثالثة) في شتوتغارت

(19:00) صربيا – إنجلترا (المجموعة الثالثة) في غلزنكيرشن

الإثنين 17 يونيو/حزيران:

(13:00) رومانيا – أوكرانيا (المجموعة الخامسة) في ميونخ

(16:00) بلجيكا – سلوفاكيا (المجموعة الخامسة) في فرانكفورت

(19:00) النمسا – فرنسا (المجموعة الرابعة) في دوسلدورف

الثلاثاء 18 يونيو/حزيران:

(16:00) تركيا – جورجيا (المجموعة السادسة) في دورتموند

(19:00) البرتغال – التشيك (المجموعة السادسة) في لايبزيغ

الأربعاء 19 يونيو/حزيران:

(13:00) كرواتيا – ألبانيا (المجموعة الثانية) في هامبورغ

(16:00) ألمانيا – المجر (المجموعة الأولى) في شتوتغارت

(19:00) أسكتلندا – سويسرا (المجموعة الأولى) في كولن

الخميس 20 يونيو/حزيران:

(13:00) سلوفينيا – صربيا (المجموعة الثالثة) في ميونخ

(16:00) الدانمارك – إنجلترا (المجموعة الثالثة) في فرانكفورت

(19:00) إسبانيا – إيطاليا (المجموعة الثانية) في غلزنكيرشن

الجمعة 21 يونيو/حزيران:

(13:00) سلوفاكيا – أوكرانيا (المجموعة الخامسة) في دوسلدورف

(16:00) بولندا – النمسا (المجموعة الرابعة) في برلين

(19:00) هولندا – فرنسا (المجموعة الرابعة) في لايبزيغ

السبت 22 يونيو/حزيران:

(13:00) جورجيا – التشيك (المجموعة السادسة) في هامبورغ

(16:00) تركيا – البرتغال (المجموعة السادسة) في دورتموند

(19:00) بلجيكا – رومانيا (المجموعة الخامسة) في كولن

الأحد 23 يونيو/حزيران:

(19:00) سويسرا – ألمانيا (المجموعة الأولى) في فرانكفورت

(19:00) أسكتلندا – المجر (المجموعة الأولى) في شتوتغارت

الإثنين 24 يونيو/حزيران:

(19:00) ألبانيا – إسبانيا (المجموعة الثانية) في دوسلدورف

(19:00) كرواتيا – إيطاليا (المجموعة الثانية) في لايبزيغ

الثلاثاء 25 يونيو/حزيران:

(16:00) هولندا – النمسا (المجموعة الرابعة) في برلين

(16:00) فرنسا – بولندا (المجموعة الرابعة) في دورتموند

(19:00) إنجلترا – سلوفينيا (المجموعة الثالثة) في كولن

(19:00) الدانمارك – صربيا (المجموعة الثالثة) في ميونخ

الأربعاء 26 يونيو/حزيران:

(16:00) سلوفاكيا – رومانيا (المجموعة الخامسة) في فرانكفورت

(16:00) أوكرانيا – بلجيكا (المجموعة الخامسة) في شتوتغارت

(19:00) جورجيا – البرتغال (المجموعة السادسة) في غلزنكيرشن

(19:00) التشيك – تركيا (المجموعة السادسة) في هامبورغ

ثمن النهائي ليورو 2024:

السبت 29 يونيو/حزيران:

(16:00) ثاني المجموعة الأولى – ثاني المجموعة الثانية (المباراة رقم 38) في برلين

(19:00) متصدر المجموعة الأولى – ثاني المجموعة الثالثة (المباراة رقم 37) في دورتموند

الأحد 30 يونيو/حزيران:

(16:00) متصدر المجموعة الثالثة – ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة رقم 40) في غلزنكيرشن

(19:00) متصدر المجموعة الثانية – ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة رقم 39) في كولن

الإثنين 1 يوليو/تموز:

(16:00) ثاني المجموعة الرابعة – ثاني المجموعة الخامسة (المباراة رقم 42) في دوسلدورف

(19:00) متصدر المجموعة السادسة – ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (المباراة رقم 41) في فرانكفورت

الثلاثاء 2 يوليو/تموز:

(16:00) متصدر المجموعة الخامسة – ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة (المباراة رقم 43) في ميونخ

(19:00) متصدر المجموعة الرابعة – ثاني المجموعة السادسة (المباراة رقم 44) في لايبزيغ

الدور ربع النهائي:

الجمعة 5 يوليو/تموز:

(16:00) الفائز في المباراة رقم 39 – الفائز في المباراة رقم 37 (المباراة رقم 45) في شتوتغارت

(19:00) الفائز في المباراة رقم 41 – الفائز في المباراة رقم 42 (المباراة رقم 46) في هامبورغ

السبت 6 يوليو/تموز:

(16:00) الفائز في المباراة رقم 40 – الفائز في المباراة رقم 38 (المباراة رقم 48) في دوسلدورف

(19:00) الفائز في المباراة رقم 43 – الفائز في المباراة رقم 44 (المباراة رقم 47) في برلين

نصف النهائي:

الثلاثاء 9 يوليو/تموز:

(19:00) الفائز في المباراة رقم 45 – الفائز في المباراة رقم 46 (المباراة رقم 49) في ميونخ

الأربعاء 10 يوليو/تموز

(19:00) الفائز في المباراة رقم 47 – الفائز في المباراة رقم 48 (المباراة رقم 50) في دورتموند

المباراة النهائية:

الأحد 14 يوليو/تموز:

(19:00) الفائز في المباراة رقم 49 – الفائز في المباراة رقم 50 (المباراة الرقم 51) في برلين