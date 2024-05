هل هالاند "لاعب درجة رابعة" أم أفضل مهاجم في العالم؟

ظفر إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، ليرد على المشككين في مستواه كمهاجم من طراز النخبة إلى حد وصفه بأنه "لاعب في الدرجة الرابعة".

وتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفا، متفوقا على أقرب ملاحقيه كول بالمير، لاعب تشلسي، الذي أحرز 22 هدفا.

ورغم ذلك تعرض هالاند لهجوم شديد هذا الموسم من بعض المحللين والمتابعين، كان على رأسهم روي كين أسطورة مانشستر يونايتد، الذي علق على أدائه الباهت خلال تعادل سيتي، من دون أهداف مع أرسنال في البريميرليغ قائلا إن طريقة لعبه تشبه "لاعب في الدرجة الرابعة".

ولم تكن مباراة أرسنال الوحيدة غير المقنعة لهالاند في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار المزيد من الشكوك حول اللاعب صاحب الـ23 عاما، ومدى قدرته على التمتع بالاستمرارية المأمولة في تقديم أفضل أداء ممكن.

ولم تعجب تصريحات كين، بيب غوارديولا مدرب سيتي، واعتبر أن أي لوم على التعادل مع أرسنال يجب أن يتحمّله الفريق بأكمله وقال: "لا أتفق معه، على الإطلاق. هو أفضل مهاجم في العالم وساعدنا على الفوز بألقابنا الموسم الماضي. إيرلينغ استثنائي".

وتابع: "عدم صناعة الفرص لا يعود سببه إلى إيرلينغ. المزايا التي يتمتع بها لا تُصدّق".

Very honoured to win the Golden boot award again! 👟🤩 Thank you for your endless support 🙌🏻 pic.twitter.com/qzBcM0rRCs

وعاد كين لانتقاد أداء المهاجم النرويجي مرة أخرى واصفا إياه بأن طريقة لعبه تشبه لاعبا من الدرجة الثانية.

واستدل كين على ذلك من خلال غياب النرويجي عن مساعدة فريقه في المواجهة ضد ريال مدريد، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال النجم الإنجليزي السابق: "لا أعتبر هالاند صفقة كبرى استطاع مانشستر سيتي الحصول عليها، وللعلم أنا أشيد بما يفعله مع فريقه في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعتقد أنه مهاجم رائع، لكن طريقة لعبه بشكل عام، تشبه ما يفعله أي لاعب في دوري الدرجة الثانية".

وأوضح كين أن "طريقة لعب هالاند والتعامل مع الكرة، تجعله لا يمنح رفاقه الخيارات التي يجب أن يقدمها. كمهاجم وهدّاف، فهو الأفضل في العالم، لكن بعض مهاراته الأخرى، تظهر أنه أحد لاعبي دوري الدرجة الثانية، وهذا ما شاهده الجميع (يقصد أن النرويجي لم يستطع مساعدة مانشستر سيتي في تسجيل الأهداف أو صناعتها ضد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا)".

Roy Keane and Micah Richards were not impressed with Erling Haaland 👇 pic.twitter.com/kbz0qNrTFQ

بدوره، اعتبر إيان رايت أسطورة نادي أرسنال أن "نقد كين جاء في محله. صحيح أنه يسجل الأهداف، لكن على مستوى طريقة اللعب الجماعي، فإن الجميع يشاهد جميع لاعبي مانشستر سيتي بأنهم قادرون على خوض المباريات وتحقيق الانتصارات من دونه".

وكان النرويجي الحاضر الغائب خلال مواجهة ريال مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يتكرر السيناريو في مباراة الإياب أيضا التي خسرها سيتي وودع البطولة التي يحمل لقبها.

Pep has seen enough and decides to rest him #MCIRMA pic.twitter.com/TjPIgSt3yf

صحيفة "سبورت" الإسبانية أرجعت السبب وراء تراجع أداء هالاند منذ انطلاق الموسم الحالي، لرحيل زميله الألماني إيلكاي غوندوغان، إلى صفوف نادي برشلونة؛ حيث كان يعتمد عليه المهاجم للحصول على الكثير من الفرص للتسجيل.

وتعاقدت إدارة نادي مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الماضي مع نجم خط الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، ليحل بديلا لغوندوغان، ولكنه كان بعيدا جدا عما قدّمه الأخير الذي تراجع مستواه في برشلونة.

Pep Guardiola on Erling Haaland giving his penalty to İlkay Gündoğan to go for a hat trick:

'The game is not over. It shows how nice and generous Erling is. If it is 4-0 with 10 minutes left, OK. But at 2-0?' pic.twitter.com/rm9rsFlfjz

— B/R Football (@brfootball) May 6, 2023