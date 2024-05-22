غاب عنها هالاند وصلاح.. تشكيلة الموسم في البريميرليغ وفق الإحصائيات

أعلنت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم عن تشكيلة الموسم للأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء البريميرليغ أول أمس الأحد وتتويج مانشستر سيتي بطلا للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضحت الشبكة -في تقرير مفصل بالأرقام نشرته عبر موقعها الإلكتروني أمس الاثنين- أنها استخدمت بيانات "أوبتا" لتحديد اختياراتها لموسم 2023-2024، مشيرة إلى أنه لا غرابة بوجود الكثير من لاعبي حامل اللقب مانشستر سيتي ومنافسه حتى آخر جولة فريق أرسنال.

وجاءت تشكيلة البريميرليغ -التي غاب عنها النجم المصري محمد صلاح- كالتالي:

حراسة المرمى: الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الذي استقبلت شباكه 48 هدفًا في 34 مباراة، وتصدى لـ95 تصديا بنسبة تصدي بلغت 66.4%.

خط الدفاع: ناثان أكي ومانويل أكانجي (مانشستر سيتي)- بن وايت وسليبا (أرسنال) لمساهمتهما في حفاظ الفريق اللندني "المدفعجية" على نظافة الشباك في العديد من المباريات وختم الموسم كأفضل خط دفاع في البريميرليغ.

خط الوسط: رودري وفيل فودين (مانشستر سيتي)- ديكلان رايس ومارتن أوديغارد (أرسنال)- كول بالمر (تشلسي).

Picking a Premier League team of the season is always entirely without fierce disagreements, right? 🤷 We've used Opta data to make our selections for the 2023-24 season. Unsurprisingly, there's a lot of Man City and Arsenal players. Click below to assess our reasoning. ⬇️ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 20, 2024

ومن أبرز أرقام لاعبي خط الوسط، سجل رودري 17 مشاركة تهديفية في 34 مباراة بالدوري (8 أهداف و9 تمريرات حاسمة) أما رايس فنجح في المساهمة بـ15 هدفا (7 أهداف و8 تمريرات حاسمة) في موسمه الأول.

وساهم النرويجي أوديغارد بـ18 مشاركة تهديفية (8 أهداف و10 تمريرات حاسمة) بينما أنهى بالمر موسمه الأول مع تشلسي بـ33 مساهمة تهديفية (22 هدفًا و11 تمريرة حاسمة) أكثر من أي لاعب آخر في الدوري.

وكان اللاعب الأبرز بأرقامه في خط الوسط هو نجم مانشستر سيتي فودين الذي انفجر هذا الموسم وتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم، بمشاركته في 26 هدفا (19 هدف و7 تمريرات حاسمة) وهذه الإحصائية له أفضل بـ9 أهداف من أفضل مواسمه السابقة (2022-23).

ورغم تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا لم يوجد إيرلينغ هالاند في تشكيلة "أوبتا" وإنما وقع الاختيار على المهاجم الإنجليزي واتكينز الذي تألق مع أستون فيلا معظم فترات الموسم، وقاد الفريق إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا بتسجيله 19 هدفا وتقديم 13 تمريرة حاسمة لزملائه.

Putting it on a plate for his teammates throughout 2023/24 👟 pic.twitter.com/VWISE313aU — Premier League (@premierleague) May 19, 2024