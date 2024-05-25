ليفركوزن ينتزع كأس ألمانيا ويحصد الثنائية المحلية لأول مرة في تاريخه

تغلب فريق باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، 1-صفر على كايزرسلاوترن المنافس في دوري الدرجة الثانية اليوم السبت، ليفوز بكأس ألمانيا ويحقق أول ثنائية محلية على الإطلاق.

وأهدر ليفركوزن فرصة تحقيق الثلاثية بعد خسارته صفر-3 أمام أتلانتا في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء الماضي، عندما تلقى أول هزيمة له هذا الموسم بعدما حقق رقما قياسيا أوروبيا بتجنب الخسارة في 51 مباراة متتالية.

وفي الملعب الأولمبي في برلين الذي سيستضيف نهائي بطولة أوروبا 2024 في يوليو/تموز المقبل، تقدم ليفركوزن بتسديدة صاروخية من جرانيت تشاكا من مسافة 20 مترا في الدقيقة 16.

وسيطر الفريق على إيقاع المباراة حتى بعد أن لعب بـ10 لاعبين عقب حصول أوديلون كوسونو على الإنذار الثاني قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

ونادرا ما هدد كايزرسلاوترن "المغمور" مرمى بطل الدوري بعد الاستراحة، وتماسك ليفركوزن بأريحية ليتوج موسما لا ينسى بلقبه الثاني.