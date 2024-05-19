موهبة هرتا برلين ذو الأصول الجزائرية مطلوب في البريميرليغ

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن موهبة فريق هرتا برلين صاحب الأصول الجزائرية إبراهيم مازا بات تحت رادار كل من فريقي ويستهام وبرايتون الإنجليزيين لكرة القدم.

ويرتبط لاعب خط الوسط، البالغ من العمر 18 عاما، بعقد مع هرتا برلين يمتد حتى يونيو/حزيران 2026.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي ويستهام يبدي اهتماما كبيرا بمازا بسبب قدرته الكبيرة على تطوير مستواه باستمرار.

وبحسب المصدر نفسه، فإن ويستهام ليس النادي الإنجليزي الوحيد المهتم بضم مازا، حيث يحظى بمتابعة كبيرة من فرق أخرى في الدوري الممتاز، من بينها برايتون، إلى جانب أحد أندية الدوري الألماني "بوندسليغا"، دون الكشف عن هويتها.

🚨West Ham seem to have joined Brighton in the race for Ibrahim Maza this summer. Hertha Berlin will have to make some sales this summer in order to balance their finances. Brentford, Leicester, Werder Bremen and Wolfsburg are all keen as well. #BHAFC @BILD via… https://t.co/25gaBmPFMU pic.twitter.com/p47x1yfMNc — Owen (@owen_bhafc) May 17, 2024

وتبلغ قيمة مازا السوقية 1.5 مليون يورو، بحسب منصة "ترانسفير ماركت" للأرقام والإحصائيات واقتصاد كرة القدم، وهو ما يمثل فرصة استثمارية للأندية التي تسعى لضمه.

وينشط مازا في وسط الميدان الهجومي، ولديه القدرة على اللعب كجناح أيسر، وقلب هجوم ثانٍ، وشارك في مباريات دوري الدرجة الثانية الألماني "البوندسليغا 2" 13 مرة هذا الموسم، تمكّن خلالها من تسجيل هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين مع هيرتا برلين.

Ibrahim Maza vs. FC Magdeburg (16/02/2023) | Hertha BSC | 2005 pic.twitter.com/LapTGl4E4D — Scouting Report (@iScoutingReport) February 17, 2024

ويمتلك مازا بخلاف الجنسية الألمانية، أصولا جزائرية تجعل منه لاعبا متابعا من جانب وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الساعي لتدعيم منتخب بلاده في المستقبل.

وسبق لمازا الظهور مع الفئات السنية لـ"المانشافت" وسجل معها 3 أهداف، ولكن لم يصل حتى الآن المستوى الذي يسمح له باللعب مع الفئة الأكبر، مما يجعل الجزائر صاحبة الحظ الأكبر في الظفر بخدماته مستقبلا.

مازا يمتلك حاليا حرية الاختيار بين 3 منتخبات وهي ألمانيا مكان ولادته، والجزائر بلد والده، وفيتنام بلد والدته.