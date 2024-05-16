شاهد.. يوفنتوس يتوج بلقب كأس إيطاليا للمرة الـ15 في تاريخه
توج فريق يوفنتوس ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بالفوز على أتالانتا 1-صفر في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأربعاء.
وسجل دوشان فلاهوفيتش الهدف الوحيد ليوفنتوس بعد مرور 4 دقائق من بداية المباراة مستفيدا من تمريرة زميله أندريا كامبياسو.
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وهز فلاهوفيتش الشباك بهدف ثان في الدقيقة الـ73، لكن تقنية الفيديو تدخلت بإلغاء الهدف بداعي وجود تسلل ضد المهاجم الصربي.
يوفنتوس يتقدم.. فلاهوفيتش يسجل أول أهداف النهائي#أتلانتا_يوفنتوس#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/jrTTPCEBX8
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 15, 2024
واشتعلت أجواء اللقاء في الدقائق الأخيرة، حيث حرم القائم الأيمن فريق أتالانتا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ84 بإبعاده تسديدة النيجيري أديمولا لوكمان.
وبعدها بـ4 دقائق سدد فابيو ميريتي لاعب يوفنتوس كرة قوية ارتدت من العارضة.
تتويج يوفنتوس بطل كأس إيطاليا.. بتعليق فارس عوض#أتالانتا_يوفنتوس#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/ROPTDgyvl3
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 15, 2024
وتوترت الأعصاب في اللحظات الأخيرة على ملعب الأولمبيكو، وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
لكن الفريق الملقب بـ"السيدة العجوز" حافظ على تفوقه لينتزع لقب كأس إيطاليا للمرة الـ15 في تاريخه والثانية على حساب أتالانتا بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية لعام 2021.
وبات يوفنتوس أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس إيطاليا بعد وصوله إلى المباراة النهائية 22 مرة.
أما أتالانتا فاكتفى بلقبه الوحيد في كأس إيطاليا الذي حققه عام 1963، فيما خسر المباراة النهائية للمرة الخامسة في أعوام 1987 و1996 و2019 و2021 و2024.