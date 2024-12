عقب خطأ على طريق كرة القدم الأميركية.. طرد نوير لأول مرة بعد 867 مباراة

عاش مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ليلة قاسية بعد تعرضه للطرد خلال مباراة فريقه ضد باير ليفركوزن في كأس ألمانيا التي أقيمت أمس على ملعب "أليانز أرينا".

وأشهر الحكم هارم أوسميرس البطاقة الحمراء المباشرة في وجه نوير بعد 17 دقيقة من بداية المباراة المجدولة لحساب الدور ثمن النهائي من كأس ألمانيا؛ بعد تدخله العنيف خارج منطقة الجزاء على الهولندي جيريمي فريمبونغ لاعب ليفركوزن.

وتُعد هذه البطاقة الحمراء الأولى على الإطلاق في مسيرة نوير الاحترافية فقد لعب 867 مباراة على صعيد الأندية أو المنتخب الألماني، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية.

ودافع نوير (38 عاما) عن ألوان شالكه في 203 مباريات وعن قميص بايرن ميونخ في 540 مباراة، بالإضافة إلى 124 مباراة دولية.

867 professional appearances for club and country and Manuel Neuer receives his first career red card 😳 pic.twitter.com/FupjTjTLiX

— B/R Football (@brfootball) December 3, 2024