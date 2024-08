7 حراس صمدوا في مواجهة ميسي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 838 هدفا في مسيرته الكروية الحافلة، متحديا أمهر حراس المرمى إلا أن 7 منهم نجحوا في التصدي له ومنعوه من هز شباكهم.

وسجل المهاجم الأرجنتيني في مرمى بعض أعظم حراس المرمى على مر العصور، من مانويل نوير وجيانلويجي بوفون، إلى إيكر كاسياس وتيبو كورتوا.

1- البرازيلي جوليو سيزار

يتمتع حارس المرمى البرازيلي بسجل أفضل ضد ميسي من أي حارس مرمى آخر في تاريخ كرة القدم. لقد واجه المهاجم الأرجنتيني في 5 مناسبات ولم تستقبل شباكه أي هدف مطلقا.

اثنان من لقاءاتهما جاءت على الساحة الدولية، بينما كانت المباريات الثلاث الأخرى في دوري أبطال أوروبا عندما واجه برشلونة إنتر ميلان.

ويمكن القول إن أشهر إنقاذ في مسيرة سيزار كان ضد ميسي في نصف نهائي دوري الأبطال في 2010.

وقال سيزار لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" عند مناقشة التصدي للتسديدة "لا أعرف ما إذا كانت الأفضل، لكنها بالتأكيد الأكثر شهرة وأهمية".

وأضاف "الجميع يتذكر ذلك. وحتى اليوم، يسألني الناس كيف تمكنت من القيام بذلك. لكنني قد تمددت بشكل جيد".

2-الإسباني فيكتور فالديز

لعب ميسي جنبا إلى جنب مع فالديز لمدة 10 سنوات في برشلونة وربما سجل ضده عددا لا يحصى من الأهداف في التدريبات.

ومع ذلك، عندما فازت الأرجنتين 4-1 على إسبانيا في عام 2010 في المباراة الودية التي جرت في بوينس أيرس، لم يتمكن ميسي من إيجاد طريقة لتجاوز زميله في فريق برشلونة.

وطوال مسيرة ميسي، كانت هذه هي المرة الوحيدة التي لعب فيها ضد فالديز.

3-سمير هاندانوفيتش

يبدو أن الإنتر دائما هو الجانب المرعب لميسي، لذلك ربما ليس من المستغرب أنه لم يتمكن أبدا من التسجيل ضد هاندانوفيتش.

في دوري أبطال أوروبا، واجه ميسي النيراتزوري في 4 مناسبات منفصلة ولم يتمكن من التسجيل في أي من المباريات.

كان هاندانوفيتش بين العارضتين في إحدى تلك المباريات، وبينما لم يتمكن ميسي من التسجيل، فقد ساعد لويس سواريز في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 84.

Happy birthday Samir Handanovic. Made an awful mistake yesterday and some Interisti forgot how he used to save this team during difficult times. Appreciate this man today. He is a legend and the most consistent player we have had since Zanettipic.twitter.com/uw5HGGMKIK

— Daniele (@EdenDassidy) July 14, 2020