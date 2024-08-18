7 حراس صمدوا في مواجهة ميسي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 838 هدفا في مسيرته الكروية الحافلة، متحديا أمهر حراس المرمى إلا أن 7 منهم نجحوا في التصدي له ومنعوه من هز شباكهم.

وسجل المهاجم الأرجنتيني في مرمى بعض أعظم حراس المرمى على مر العصور، من مانويل نوير وجيانلويجي بوفون، إلى إيكر كاسياس وتيبو كورتوا.

وفي ما يلي قائمة تضم الحراس السبعة الذين استعصت شباكهم على ميسي:

1- البرازيلي جوليو سيزار

يتمتع حارس المرمى البرازيلي بسجل أفضل ضد ميسي من أي حارس مرمى آخر في تاريخ كرة القدم. لقد واجه المهاجم الأرجنتيني في 5 مناسبات ولم تستقبل شباكه أي هدف مطلقا.

اثنان من لقاءاتهما جاءت على الساحة الدولية، بينما كانت المباريات الثلاث الأخرى في دوري أبطال أوروبا عندما واجه برشلونة إنتر ميلان.

ويمكن القول إن أشهر إنقاذ في مسيرة سيزار كان ضد ميسي في نصف نهائي دوري الأبطال في 2010.

وقال سيزار لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" عند مناقشة التصدي للتسديدة "لا أعرف ما إذا كانت الأفضل، لكنها بالتأكيد الأكثر شهرة وأهمية".

وأضاف "الجميع يتذكر ذلك. وحتى اليوم، يسألني الناس كيف تمكنت من القيام بذلك. لكنني قد تمددت بشكل جيد".

🎂 Happy Birthday to Julio Cesar, treble winner with @Inter in 2010! Celebrate with his crucial #UCL semi-final second leg save from Leo Messi… ✋⛔️ pic.twitter.com/u0A6mfRFAP — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 3, 2018

2-الإسباني فيكتور فالديز

لعب ميسي جنبا إلى جنب مع فالديز لمدة 10 سنوات في برشلونة وربما سجل ضده عددا لا يحصى من الأهداف في التدريبات.

ومع ذلك، عندما فازت الأرجنتين 4-1 على إسبانيا في عام 2010 في المباراة الودية التي جرت في بوينس أيرس، لم يتمكن ميسي من إيجاد طريقة لتجاوز زميله في فريق برشلونة.

وطوال مسيرة ميسي، كانت هذه هي المرة الوحيدة التي لعب فيها ضد فالديز.

Messi tiene talento puro. Ha sabido superarse año tras año, con la presión de ser el mejor: Víctor Valdés pic.twitter.com/OYVuiB6pUq — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 11, 2015

3-سمير هاندانوفيتش

يبدو أن الإنتر دائما هو الجانب المرعب لميسي، لذلك ربما ليس من المستغرب أنه لم يتمكن أبدا من التسجيل ضد هاندانوفيتش.

في دوري أبطال أوروبا، واجه ميسي النيراتزوري في 4 مناسبات منفصلة ولم يتمكن من التسجيل في أي من المباريات.

كان هاندانوفيتش بين العارضتين في إحدى تلك المباريات، وبينما لم يتمكن ميسي من التسجيل، فقد ساعد لويس سواريز في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 84.

Happy birthday Samir Handanovic. Made an awful mistake yesterday and some Interisti forgot how he used to save this team during difficult times. Appreciate this man today. He is a legend and the most consistent player we have had since Zanettipic.twitter.com/uw5HGGMKIK — Daniele (@EdenDassidy) July 14, 2020

4- الإيطلي جيانلويجي دوناروما

أمضى ميسي عامين في اللعب إلى جانب دوناروما في باريس سان جيرمان، لكنه لم يتمكن أبدا من التسجيل في مرمى حارس المرمى الإيطالي في مباراة تنافسية.

واجه الثنائي بعضهما البعض في نهائي كأس "فيناليسيما" عام 2022، ورغم أن ميسي أدار العرض وقدم تمريرتين حاسمتين، فإنه لم يجد طريقة لتجاوز الإيطالي في تلك الليلة.

Messi's 🐐 Performance in La Finalissima 2022‼️ 🏆 Lionel 𝗠essi 🏆

Record B𝗿𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿. History M𝗮𝗸𝗲𝗿.

The greatest 🐐 there is, the greatest 🐐 there was and the greatest 🐐there ever will be. FAITH + HUMILITY + EXCELLENCE + CONSISTENCY = SUCCESS Leo Messi, the best and… pic.twitter.com/Dlb3Okrkdt — 🅱🅸🅲🅷⚽️🆈 (@Messi_TheGOAT) April 23, 2023

5-الأميركي تيم هوارد

واجه هوارد ميسي في مباراتين وديتين دوليتين منفصلتين بين عامي 2008 و2011، مما أبقى المهاجم الأرجنتيني في مأزق في كلتا المباراتين.

وصرح هوارد لشبكة إن بي سي "كما تعلمون، أتذكر اللعب ضده وهو شبه مستحيل، ومن المستحيل الاستعداد له بسبب الزوايا والسرعة والطريقة التي يضرب بها الكرات".

6-الكرواتي دانييل سوباشيتش

واجه الحارس الكرواتي ميسي في مناسبة واحدة فقط خلال منافسات كأس العالم 2018 في دور المجموعات.

وإلى جانب الحفاظ على شباكه نظيفة، خرج فريقه أيضا فائزا بنتيجة 3-0.

🇭🇷 Danijel Subašić 🙌 2018 World Cup save percentage: 87.5% pic.twitter.com/5bnXW4bp5z — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 4, 2018

7-الأيرلندي شاي غيفن

وصف غيفن ميسي ذات مرة بأنه "أفضل لاعب يزين الكوكب على الإطلاق" وقد حصل على فرصة مواجهته في عام 2010 خلال مباراة دولية ودية.

وبينما حققت الأرجنتين الفوز 1-0 على جمهورية أيرلندا، لم يتمكن ميسي من هز شباك حارس نيوكاسل السابق.