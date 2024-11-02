أغلى 15 حارس مرمى في تاريخ كرة القدم
صنف موقع بريطاني قائمة أغلى 15 حارس مرمى في تاريخ كرة القدم، ورغم الارتفاع الضخم في مقابل انتقال بعض الحراس، فإنهم لا يزالون بعيدا عن أسعار اللاعبين، ولا سيما أصحاب المراكز الهجومية.
وبعد سنوات من التجاهل، انعكست قيمة وأهمية حراس المرمى في الفوز بالمباريات أخيرا في سوق الانتقالات، فبعد أن ظل أكبر مبلغ تم دفعه مقابل حارس مرمى صامدا لمدة 17 عاما (الإيطالي جيانلويجي بوفون) تحطم مرتين في صيف عام 2018.
ورغم تراجع بوفون للمركز الثالث فإنه يظل الأغلى بين الحراس، نظرا لأن قيمة انتقاله عام 2001 (44.4 مليون جنيه إسترليني) تقدر بأكثر من قيمة الحارسين اللذين تخطياه في القائمة عام 2018.
ولم تشمل القائمة أساطير حراسة المرمى في القرن العشرين، نظرا لأن قيمة انتقالات اللاعبين كان أقل بكثير من القرن الـ21، وكانت قيمة حراس المرمى السوقية متدنية جدا مقارنة بقيمتهم الآن.
وفي ما يلي قائمة أغلى 15 حارس مرمى في تاريخ كرة القدم وفق موقع (جيف مي سبورت) البريطاني:
- الإسباني كيبا أريزابالاغا: انتقل من أتلتيك بلباو الإسباني إلى تشلسي الإنجليزي عام 2018 مقابل 67.2 مليون جنيه إسترليني.
- البرازيلي أليسون بيكر: من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي عام 2018 مقابل 52.5 مليون جنيه إسترليني.
- الإيطالي جيانلويجي بوفون: من بارما الإيطالي إلى مواطنه يوفنتوس عام 2001 مقابل 44.4 مليون جنيه إسترليني.
- الكاميروني أندريه أونانا: من إنتر ميلان الإيطالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2023 مقابل 42.2 مليون جنيه إسترليني.
- البرازيلي إيدرسون: من بنفيكا البرتغالي لمانشستر سيتي الإنجليزي عام 2017 مقابل 33.6 مليون جنيه إسترليني.
- الهولندي ياسبر سيليسن: من برشلونة الإسباني إلى مواطنه فالنسيا عام 2019 مقابل 29.4 مليون جنيه إسترليني.
- البلجيكي تيبو كورتوا: من تشلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني عام 2018 مقابل 29.4 مليون جنيه إسترليني.
- الإسباني ديفيد رايا: من برينتفورد الإنجليزي إلى مواطنه أرسنال عام 2024 مقابل 26.8 مليون جنيه إسترليني.
- الجورجي جيورجي مامارداشفيلي: من فالنسيا الإسباني لليفربول الإنجليزي عام 2024 مقابل 25.2 مليون جنيه إسترليني.
- الألماني مانويل نوير: من شالكه الألماني إلى مواطنه بايرن ميونخ عام 2011 مقابل 25.2 مليون جنيه إسترليني.
- الإنجليزي جوردان بيكفورد: من سندرلاند الإنجليزي إلى مواطنه إيفرتون عام 2017 مقابل 24 مليون جنيه إسترليني.
- الإنجليزي آرون رامسديل: من شيفيلد يونايتد الإنجليزي إلى مواطنه أرسنال عام 2021 مقابل 23.5 مليون جنيه إسترليني.
- الإيطالي فرانشيسكو تولدو: من فيورنتينا الإيطالي إلى مواطنه إنتر ميلان عام 2001 مقابل 22.3 مليون جنيه إسترليني.
- الإيطالي أليكس ميريت: من أودينيزي الإيطالي إلى مواطنه نابولي عام 2019 مقابل 21.9 مليون جنيه إسترليني.
- البرازيلي نيتو: من فالنسيا الإسباني إلى مواطنه برشلونة عام 2019 مقابل 21.9 مليون جنيه إسترليني.