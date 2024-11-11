إيقاف حكم إنجليزي أهان كلوب مدرب ليفربول السابق

قررت رابطة الدوري الإنجليزي إيقاف الحكم ديفيد كوت وذلك في انتظار نتائج التحقيق، بعد انتشار مقطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يستخدم عبارات مهينة بحق الألماني يورغن كلوب المدرب السابق لفريق ليفربول.

وقالت هيئة التحكيم في البريميرليغ -في بيان- "أوقف كوت بمفعول فوري في انتظار إجراء تحقيق كامل. لن تقوم هيئة التحكيم بأي تعليق إضافي حتى اكتمال كافة الاجراءات".

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن وقت ومكان تصوير ذلك المقطع غير معروفين، لكن المقطع شهد سؤالا لكوت حول رأيه في مباراة ليفربول التي شارك فيها كحكم رائع، فقال عدة ألفاظ خارجة.

Premier League referee David Coote said WHATTTTT????? pic.twitter.com/TCO2CJS7ob — george (@StokeyyG2) November 11, 2024

كما استخدم كوت عبارات قاسية حينما سئل عن رأيه في المدرب الألماني فقال "وجه لي ضربة قوية حينما كنت حكما في مباراتهم مع بيرنلي خلال فترة الإغلاق واتهمني بأنني كاذب".

وذكر في المقطع أيضا "ليس لدي أي اهتمام بالتحدث لشخص مغرور، لذلك سأبذل قصارى جهدي لكي لا أتحدث معه" وتضمن ذلك لفظا خارجا آخر.

وتولى كوت إدارة مباراة ليفربول الأخيرة ببطولة الدوري والتي تغلب فيها على أستون فيلا بهدفين دون رد، أمس الأول السبت.