ليفربول يقسو على ويستهام وأرسنال يسحق بولتون بكأس الرابطة الإنجليزية

سجل ديوغو جوتا وكودي جاكبو هدفين لكل منهما ليقودا ليفربول حامل اللقب إلى فوز عريض 5-1 على ويستهام في ملعب أنفيلد وبلوغ الدور الرابع في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

كما سحق أرسنال ضيفه بولتون واندررز المنافس في الدرجة الثانية بنتيجة 5-1 في المباراة الأخرى التي أقيمت بالبطولة مساء اليوم.

افتتح ويستهام التسجيل عندما حاول واتارو إندو تشتيت ركلة ركنية وارتدت الكرة من غاريل كوانساه وتجاوزت حارس المرمى كويفين كيليهر إلى هدف بالخطأ في مرماه.

لكن احتفالات ويستهام لم تدم طويلا عندما أدرك جوتا التعادل بعد 4 دقائق، بعدما ارتقى ليحول تسديدة فيدريكو كييزا برأسه إلى داخل المرمى، قبل أن يسجل البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة 49 عندما قابل تمريرة كوريتس جونز بتسديدة منخفضة مباشرة.

وحسم محمد صلاح نجم ليفربول اللقاء تقريبا في الدقيقة 74 عندما وضع كرة مرتدة من الحارس إلى داخل الشباك بعد تسديدة أليكسيس ماك أليستر، وأضاف خاكبو هدفين متأخرين ليؤكد فوز ليفربول.

محمد صلاح يزيد من متاعب وست هام يونايتد ويحرز الهدف الثالث للريدز 🔥⚽️ 🏹#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/5PUinGFSHg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2024

وفاز ليفربول بلقب كأس الرابطة للمرة العاشرة وهو رقم قياسي في الموسم الماضي، وكان آخر لقب يحققه المدرب يورغن كلوب مع الفريق قبل رحيله في نهاية الموسم.

وسجل إيثان نوانيري (17 عاما) لاعب أرسنال أول هدفين له مع الفريق في أول مشاركة له كأساسي مع النادي، كما سجل رحيم سترلينغ هدفه الأول مع الفريق.

وسجل ديكلان رايس وكاي هافرتس أيضا على ملعب الإمارات، بينما سجل آرون كولينز هدف بولتون الوحيد.