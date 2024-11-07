ترتيب فرق المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا
7/11/2024
بعد مرور 4 جولات على مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يتصدر ليفربول الإنجليزي ترتيب المجموعة الموحدة من النظام الجديد في المسابقة القارية الأم.
والفريق الإنجليزي هو الوحيد من بين 36 فريقا تتنافس في المجموعة الموحدة الذي حقق 4 انتصارات والعلامة الكاملة، في حين كان لافتا احتلال برشلونة المركز السادس في المجموعة وعدم تمكن ريال مدريد حامل اللقب، ومان سيتي وبايرن ميونخ من احتلال مراكز متقدمة في هذه القائمة.
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ويخوض كل فريق 8 مباريات مع 8 فرق مختلفة، بواقع 4 على أرضه ومثلها خارج الديار.
وتتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى.
وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) خلافا لما كان يحصل سابقا.
ترتيب الفرق في دوري ابطال أوروبا لكرة القدم بعد الجولة الرابعة
- ليفربول الإنجليزي: 12 نقطة
- سبورتينغ البرتغالي: 10 نقاط
- موناكو الفرنسي: 10 نقاط
- بريست الفرنسي: 10 نقاط
- إنتر ميلان الإيطالي: 10 نقاط
- برشلونة الإسباني: 9 نقاط
- بوروسيا دورتموند الألماني: 9 نقاط
- أستون فيلا الإنجليزي: 9 نقاط
- أتالانتا الإيطالي: 8 نقاط
- مانشستر سيتي الإنجليزي: 7 نقاط
- يوفنتوس الإيطالي: 7 نقاط
- أرسنال الإنجليزي: 7 نقاط
- باير ليفركوزن الألماني: 7 نقاط
- ليل الفرنسي: 7 نقاط
- سلتيك الأسكتلندي: 7 نقاط
- دينامو زغرب الكرواتي: 7 نقاط
- بايرن ميونخ الألماني: 6 نقاط
- ريال مدريد الإسباني: 6 نقاط
- بنفيكا البرتغالي: 6 نقاط
- ميلان الإيطالي: 6 نقاط
- فينورد الهولندي: 6 نقاط
- كلوب بروج البلجيكي: 6 نقاط
- أتلتيكو مدريد الإسباني: 6 نقاط
- آيندهوفن الهولندي: 5 نقاط
- باريس سان جيرمان الفرنسي: 4 نقاط
- سبارتا براغ التشيكي: 4 نقاط
- شتوتغارت الألماني: 4 نقاط
- شاختار دونيتسك الأوكراني: 4 نقاط
- جيرونا الإسباني: 3 نقاط
- سالزبورغ النمساوي: 3 نقاط
- بولونيا الإيطالي: نقطة
- لايبزيغ الألماني: صفر نقاط
- شتورم غراتس النمساوي: صفر نقاط
- يونغ بويز السويسري: صفر نقاط
- النجم الأحمر الصربي: صفر نقاط
- سلوفان براتيسلافا السلوفاكي: صفر نقاط.
المصدر : وكالات