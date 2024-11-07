ترتيب فرق المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا

بعد مرور 4 جولات على مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يتصدر ليفربول الإنجليزي ترتيب المجموعة الموحدة من النظام الجديد في المسابقة القارية الأم.

والفريق الإنجليزي هو الوحيد من بين 36 فريقا تتنافس في المجموعة الموحدة الذي حقق 4 انتصارات والعلامة الكاملة، في حين كان لافتا احتلال برشلونة المركز السادس في المجموعة وعدم تمكن ريال مدريد حامل اللقب، ومان سيتي وبايرن ميونخ من احتلال مراكز متقدمة في هذه القائمة.

ويخوض كل فريق 8 مباريات مع 8 فرق مختلفة، بواقع 4 على أرضه ومثلها خارج الديار.

وتتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى.

وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) خلافا لما كان يحصل سابقا.

ترتيب الفرق في دوري ابطال أوروبا لكرة القدم بعد الجولة الرابعة