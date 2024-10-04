البرتغال تستدعي لاعبا ضمن منتخب إنجلترا للشباب

أصبح ماتيوس ماني مهاجم فريق ولفرهامبتون الإنجليزي محط الأنظار اليوم الجمعة بعدما استدعاه المنتخب البرتغالي لكرة القدم تحت 18 عاما بعد يوم واحد من انضمامه إلى تشكيلة المنتخب إنجلترا للشباب.

واستعدى ليام براملي مدرب منتخب إنجلترا تحت 18 عاما ماني للمعسكر الثاني على التوالي قبل أن يسافر الفريق إلى ماربيا لخوض بطولة من 4 منتخبات هذا الشهر.

وماني (17 عاما) مؤهل للعب بألوان المنتخبين بعد أن مثّل منتخب البرتغال تحت 17 عاما الموسم الماضي. نظرا لأن فرق تحت 18 عاما فئة عمرية لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

ويحق لكلا البلدين استدعاء اللاعب.

وشارك لأول مرة مع منتخب إنجلترا الشهر الماضي أمام منتخب البرتغال تحت 18 عاما.

وضم منتخب البرتغال ماني في تشكيلة الفريق للمشاركة في بطولة أخرى تضم 4 منتخبات في الشهر نفسه.

ومع تزامن البطولتين، لا يمكن لماني اللعب إلا لمنتخب واحد، وأكد كل من ولفرهامبتون وإنجلترا أن اللاعب سيشارك في فريق براملي.

في حين أن اللاعبين من جنسيات متعددة قد لعبوا لأكثر من دولة واحدة إذا كانوا مؤهلين لذلك، فلا يُسمح لهم بتبديل ولائهم على مستوى المنتخبات الأولى، إلا إذا شاركوا في مباريات ودية فقط مع منتخبهم الأول.