الزمالك المصري يفشل في ضم سرجيو راموس

كشفت تقارير إسبانية أن نادي الزمالك المصري بطل السوبر الأفريقي لكرة القدم حاول التعاقد مع مدافع إشبيلية وريال مدريد السابق سيرجيو راموس.

وانتهى عقد راموس مع فريقه السابق إشبيلية في يونيو/حزيران الماضي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن قلب الدفاع لم يتوصل إلى اتفاق مع النادي المصري لأن العرض المالي لم يلب طلباته.

وأضافت أن قائد الوفد المصري هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك هو من أكد فشل المفاوضات مع راموس التي انطلقت منذ أيام.

وقال شكري "كان هناك كلام فعلي مع راموس، من أجل أن ينضم إلى الزمالك، وقد رحب بالأمر ووافق على اللعب في مصر".

وأضاف "الصعوبة فعلا كانت في النواحي المالية، والمبالغ اللي طلبها النجم الإسباني، وهي السبب الرئيس في عدم إتمام الصفقة".

وتابع شكري "علي هشام نصر(نائب رئيس نادي الزمالك)، تحدث معي على إمكانية ضم راموس، وفكرنا في نواح تسويقية للنادي من اسم اللاعب ولكن المبالغ التي كانت مطلوبة كبيرة جدا، وصعبت الأمور".

ولا يزال راموس بدون فريق منذ أن غادر إشبيلية رغم تلقيه العديد من العروض أبرزها كانت من أندية سعودية. وهو يواصل تمريناته البدنية اليومية، حتى لا يفقد لياقته وليكون جاهزًا في حال ظهور عرض يرضيه ويحفزه رياضيا وماليا.

وخاض المدافع الإسباني مع فريق إشبيلية في الموسم الماضي 37 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف، وصناعة هدف وحيد.