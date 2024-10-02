أفضل 10 لاعبي وسط يحافظون على الكرة تحت الضغط العالي

نشر مرصد سي إيه آي إس لكرة القدم تقريرا يحلل فيه لاعبي خط الوسط في كرة القدم العالمية الذين يعرفون كيفية الحفاظ على الكرة بحوزتهم عندما يكونون تحت الضغط.

ويعد لاعب خط وسط ريال مدريد الفرنسي أوريليان تشواميني اللاعب الوحيد من الدوري الإسباني المدرج في هذا التصنيف.

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كما ضمت المراكز العشرة الأولى، 3 لاعبي كرة قدم تحت سن 21 عاما. من بينهم وارن زاير إيمري، موهبة باريس سان جيرمان.

وللمفارقة غاب نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز عن هذه القائمة الفريدة من نوعها.

يتمتع لاعبو خط الوسط في كرة القدم بالقدرة على تغطية مساحات كبيرة من الملعب. إلى جانب القدرة الجيدة على التحكم في الكرة والتمريرة الدقيقة والتحكم في إيقاع اللعب.

ويعد لاعب خط الوسط ​​بمثابة مفتاح الانتقال من الوضعية الدفاعية إلى الوضعية الهجومية لذا يشترط أن يكون قادرا على استعادة الكرة والحفاظ عليها وتوزيعها بسرعة وخلق فرص هجومية.

فيما يلي أفضل 10 لاعبي وسط في الحفاظ على الكرة تحت الضغط العالي في العالم:

10- الدانماركي زيدان سيرتديمير (نوردشيلاند الدانماركي): 90.2%

9-السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا (نابولي الإيطالي): 90.8%

8-البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي): 91.5%

7-النمساوي فالنتينو مولر (دبليو إس جي تيرول النمساوي): 91.8

6-الفرنسي وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان): 91.9%

5-العاجي ماريو دورغيليس (نوردشيلاند): 92%

4-الفرنسي أوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني): 92%

3-البرازيلي رافائيل كاريوكا (تيغريس المكسيكي): 92.2%

2-الإيطالي صامويل ريتشي (تورينو الإيطالي): 92.5%

1- الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ الألماني): 95.8%