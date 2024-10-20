ثلاثية ميسي في 12 دقيقة تقود إنتر ميامي لرقم قياسي في الدوري الأميركي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) في غضون 12 دقيقة ليقود فريقه إنتر ميامي لاكتساح نيو إنغلاند ريفولوشن 6-2 في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم فجر اليوم الأحد.

ورفع إنتر ميامي رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة قياسية في 34 مباراة، بفارق نقطة عن الرقم السابق لفريق نيو إنغلاند بالذات الذي حققه عام 2021. ومنح ميسي إنتر ميامي الانتصار الـ22 هذا الموسم مقابل 4 هزائم و8 تعادلات.

وكان رجال الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو مدرب إنتر ميامي ضمنوا احتلال المركز الاول واحراز لقب "درع المشجعين" قبل مرحلتين من النهاية.

ودخل ميسي (37 عاما) إلى أرض ملعب "تشايس ستاديوم" في فورت لودردايل، فلوريدا في الدقيقة 57 وبدأ استعراضه مباشرة:

الدقيقة الـ58 صنع لهدف الثالث لبنيامين كريماشي في الدقيقة 58.

سجل أوف أهداف الثلاثية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (78)

كرة إلى جانب الحارس (81)

اختتم استعراضه بتسديدة من اللمسة الاولى داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة استعراضية من المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز (89).

وبعد احتلال المركز الأول في الدور الفاصل، كان العدد القياسي من النقاط هو الهدف الأخير المتبقي لإنتر ميامي، لكن بدا الأمر صعب المنال بعد تقدم نيو إنغلاند بهدفين دون رد عن طريق لوكا لانجوني (2) وديلان بوريرو (34).

لكن سواريز أعاد إنتر ميامي للمباراة بتسجيله هدفين في الدقائق الأخيرة للشوط الأول.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء السبت أن إنتر ميامي سيشارك في كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق في ميامي يوم 15 يونيو/حزيران من العام المقبل.

وكان ميسي قاد الأرجنتين المتوجة بمونديال قطر 2022 إلى فوز ساحق على بوليفيا بسداسية نظيفة الثلاثاء، سجل منها ثلاثة أهداف، ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وهي المرة السادسة التي يحقق فيها ميسي الهاتريك مرتين تواليا في مسيرته، والأولى منذ عام 2014. كما بات أفضل هداف في تاريخ إنتر ميامي مع 33 هدفا متجاوزا زميله الإكوادوري ليوناردو كومبانا (32)، بعدما سبق "للبرغوث" الصغير أن حقق هذا الانجاز مع برشلونة (672) والأرجنتين (112).