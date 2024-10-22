ميسي يقود الدوري الأميركي للمحترفين لأرقام قياسية بالجملة

أسهم الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف فريق إنتر ميامي في تسجيل الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم حضورا قياسيا للجماهير بجانب إيرادات رعاية استثنائية هذا الموسم.

ومع ختام الموسم الاعتيادي للمسابقة، أعلنت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين -اليوم الثلاثاء- تسجيل زيادة بنسبة 5% في حضور الجماهير خلال العام الماضي، بإجمالي عدد مشجعين بلغ 11 مليونا و450 ألفا، بزيادة 14% على عام 2022.

وشهدت مباراتان تجاوز عدد الحضور الجماهيري 70 ألف مشجع و5 مباريات تخطى فيها الحضور حاجز 50 ألف مشجع.

وفي أبريل/نيسان على ملعب "أروهيد ستاديوم"، حضر 72 ألفا و610 مشجعين لمشاهدة ميسي وهو يلعب مع إنتر ميامي أمام سبورتينغ كانساس سيتي.

وبلغ متوسط الحضور الجماهيري في المباراة الواحدة 23 ألفا و234 مشجعا، ونجحت 10 أندية في تسجيل أو تحطيم الأرقام القياسية للحضور الجماهيري، بجانب تسجيل 213 رقما قياسيا في مبيعات التذاكر.

وتتوقع رابطة الدوري الأميركي أن يبلغ الحضور الجماهيري نحو 12 مليون مشجع مع انتهاء فعاليات الدور الفاصل الذي ينطلق هذا الأسبوع.

وأسهم ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات من قبل بقوة في هذه الأرقام القياسية بعد تسجيله 20 هدفا وصناعة 10 أهداف خلال 19 مباراة هذا الموسم، ليقود إنتر ميامي للفوز بدرع المشجعين وتحقيق رقم قياسي في عدد النقاط بعدما حصد 74 نقطة بفارق نقطة عن الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم نيو إنغلاند في 2021.

كما أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- أن الرابطة وذراعها التسويقية "سوكر يونايتد ماركتنغ" شهدتا زيادة بنسبة 13% في إيرادات الرعاية منذ بداية العام، مع انضمام 18 راعيا جديدا إلى الرابطة هذا العام.

ويشهد الدوري الأميركي أيضا نموا في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، مع زيادة بنسبة 26% في عدد المتابعين على تطبيق "تيك توك" وزيادة بنسبة 21% على منصة "يوتيوب" وزيادة بنسبة 10% على منصة "إنستغرام".