ماذا لو كان ميسي مدافعا؟

كشف خافيير ماسكيرانو زميل ليونيل ميسي السابق في برشلونة أن الأسطورة الأرجنتينية سيكون دائما الأفضل في العالم بغض النظر عن المركز الذي يشغله.

والنجم الأرجنتيني -الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أعظم لاعب في كرة القدم- قضى أغلبية حياته المهنية في إظهار صفاته الهجومية والتهديفية في برشلونة.

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ولعب ماسكيرانو جنبا إلى جنب مع ميسي لمدة 8 سنوات في "كامب نو"، وكان الثنائي أيضا زميلين في منتخب الأرجنتين.

وواجه الثنائي بعضهما البعض في تدريبات "لاعب ضد لاعب" خلال جلسات التدريب، وبعد هذه التجربة المرهقة أصبح ماسكيرانو مقتنعا بأن ميسي كان بإمكانه الوصول إلى أعلى مستوى حتى كمدافع.

وقال ماسكيرانو "لو كان ميسي مدافعا لكان الأفضل في العالم، في برشلونة كنا نلعب أحيانا واحدا ضد واحد وكان من المستحيل مراوغته، وفي بعض الأحيان يعرف المهاجمون كيفية الدفاع، دافع ليو بشكل جيد للغاية لأنه كان سريعا جدا".

وماسكيرانو ليس الوحيد الذي يعتقد أن ميسي لديه كل الصفات اللازمة للنجاح في الدفاع، حيث يقاسمه الرأي بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وتولى غوارديولا تدريب برشلونة بين عامي 2008 و2012، وفاز برفقة ميسي بكأسين لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في الدوري الإسباني.

وسجل ميسي 211 هدفا في جميع المسابقات خلال تلك الفترة الاستثنائية التي استمرت 4 سنوات، لكن مدربه كان ليسعد بإشراكه ظهيرا أيسر.

وفي حديثه عام 2013 كشف غوارديولا "ميسي يفوز بالكرة، وهو يلعب كرقم 9 وهمي، إذا وضعته في مركز ظهير أيسر فسيكون جيدا بالقدر نفسه، إنه أفضل مدافع في العالم".

ويتألق "البولغا" حاليا مع فريق إنتر ميامي في الدوري الأميركي، ورشح مؤخرا لجائزة أفضل لاعب في الدوري بعد أن سجل 17 هدفا و15 تمريرة حاسمة في 18 مباراة فقط.