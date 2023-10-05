"عريس صيني" في صنعاء.. ما القصة؟ وكيف تفاعل اليمنيون؟

حظيت قصة تاجر صيني سافر إلى صنعاء، بهدف مشاركة صديقه اليمني فرحة حفل زفاف ابنه، وتفاعلاته المختلفة خلال تلك الزيارة، باحتفاء وإشادة من يمنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2023/10/5) انتشار صور لرجل أعمال صيني اسمه "تشيان مينج فان"، الذي يبلغ من العمر 55 عاما، وهو يلبس الزي التقليدي للعُرس في اليمن، حيث حمل السيف والبندقية، وارتدى الجنبية التقليدية والعمامة.

"مينج فان" وهو من مدينة سوجو ويعمل في مجال الصوف، كان قد جاء إلى اليمن نهاية الشهر الماضي مع زوجته للمشاركة في حفل زفاف أبناء صديقه التاجر اليمني رمزي المحل، الذي يعمل وكيلا له.

ويبدو أن الأجواء والتقاليد اليمنية أعجبته، فارتدى زي العرسان، وحرص على التقاط الصور وتسجيل تلك اللحظات في مقاطع مرئية ظهر خلالها وهو يشارك في رقصات تقليدية، وكأنه ابن البلد، أو مقيم فيها منذ فترة طويلة.

وكانت وسائل إعلام يمنية قالت، إن "الرجل أمضى أياما في اليمن بضيافة أصدقائه منخرطا في العادات والتقاليد اليمنية، وعاد بذكريات رحلة مدهشة وصفها بأنها من الأجمل في حياته".

ورصد برنامج "شبكات" جانبا من تفاعل اليمنيين مع قصة التاجر الصيني، ومن ذلك ما كتبه صلاح، "نورت اليمن أيها الصيني.. فكم هي حلوة عاداتنا وقيمنا وتقاليدنا".

وبينما رأى طارق "رجل الأعمال الصيني شاطرا"ـ وأن "تصرفه يدل على نجاحه في العلاقات مع العملاء"، وكتب أبو سيف، "اليمنيون أخلاقهم هي السائدة أينما حلوا ورحلوا منذ القدم وإلى الآن".

أما أمجد فقال، "والله اليمن تستاهل الواحد يجيها من المريخ مو بس من الصين، ربي يجعله بلد أمن وسعيد".

وفي تعليقه على الأمر، قال التاجر الصيني لبرنامج شبكات، إنه جاء إلى اليمن لحضور حفل زفاف ابن أحد زبائنه، وكان الأمر رائعا، حيث تعرّف خلال الزيارة عادات أهل اليمن، وأصبح أكثر دراية بها.

ولفت في حديثه إلى أنه كان لديه بعض المخاوف قبل الزيارة، لكنها تبددت مع ما لمسه من حماسة اليمنيين خلال الزيارة، وحرصهم على القيام بواجب الضيافة تجاهه.