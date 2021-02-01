اشتية يعلن عودة الاتصالات الفلسطينية مع الإدارة الأميركية

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين عن إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأميركية الجديدة بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب؛ ردا على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال اشتية إنه أجرى اتصالا مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ممثلة في مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأميركية هادي عمرو.

وأضاف في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، أنه تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأميركية، خاصة من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأميركية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدما.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوقف كل التعاملات السياسية مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد قراره في ديسمبر/كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

وأوقفت الإدارة الأميركية السابقة كافة المساعدات المادية للسلطة الفلسطينية ولوكالة أونروا، كما أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأميركية في القدس.

وأوضح اشتية أنه ناقش استعداد الرئيس عباس لمسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية الدولية.

ونقل اشتية عن عمرو تأكيده "التزام الإدارة الأميركية بما جاء في برنامجها الانتخابي، وأنها ستعمل على تنفيذه بالتدريج".