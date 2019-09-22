بالفيديو.. لماذا التعليم بالعراق خارج التصنيف العالمي؟

بدأ التعليم الرسمي في العراق عام 1921 وكان مجانيا وإلزاميا، وأصبح على مدار عقود عدة الأفضل في الشرق الأوسط، لكنه بدأ بالتراجع من منتصف الثمانينيات بسبب الحرب مع إيران، قبل أن يتزايد التدني بعد حرب الخليج في العام 1991 والحصار الذي أعقبها، وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003.