حداد رسمي وتنكيس للأعلام في دول عدة على وفاة الأمير الوالد

أعلنت عدة دول الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام، حدادا على وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.

الكويت

أعلنت دولة الكويت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام داخل البلاد وعلى سفاراتها في الخارج مدة 4 أيام، على "فقيد دولة قطر الكبير"، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وذكر الديوان الأميري الكويتي، في بيان أمس الأحد، أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمر بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 4 أيام، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدمه لأمته خير الجزاء.

فلسطين

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أمس الأحد، الحداد الرسمي في دولة فلسطين مدة 3 أيام، اعتبارا من اليوم الاثنين، على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما قررت الرئاسة الفلسطينية تنكيس الأعلام المرفوعة على المقرات والمؤسسات الرسمية.

لبنان

أعلنت الجمهورية اللبنانية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات كافة مدة 4 أيام، حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأكد مجلس الوزراء اللبناني أن رئيس الحكومة نواف سلام أصدر، أمس الأحد، مذكرة تتضمن قرار إعلان الحداد وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة، وذلك اعتبارا من يومه وحتى الأربعاء المقبل.

الأردن

أعلن الأردن الحداد مدة 4 أيام، اعتبارا من أمس الأحد، على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

إعلان

وذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان، أنه بأمر من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تقرر الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي مدة 4 أيام.

ودعا الديوان الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته والشعب القطري الصبر والسلوان.

الإمارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام داخل الدولة وفي جميع سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، مدة 4 أيام، حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وذكر ديوان الرئاسة، في بيان أمس الأحد، أن القرار يبدأ اعتبارا من يومه وحتى يوم الأربعاء المقبل، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

البحرين

أعلنت مملكة البحرين الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 4 أيام، اعتبارا من أمس الأحد، حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وذكر الديوان الملكي البحريني، في بيان أمس، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 4 أيام، حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

السودان

أعلنت الحكومة السودانية الحداد الرسمي في البلاد اليوم الاثنين، تعبيرا عن الحزن والأسى لرحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضامنا مع دولة قطر قيادة وشعبا.

وأوضحت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة السودانية أن قرار إعلان الحداد يأتي تقديرا لمكانة الفقيد، وتأكيدا لمسيرته وإسهاماته، واحتراما لعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين السودان ودولة قطر.

ونقلت الوزارة تعازي حكومة السودان وشعبه إلى دولة قطر، قيادة وشعبا، وإلى أسرة الفقيد، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

باكستان

أعلنت الحكومة الباكستانية الحداد الرسمي اليوم الاثنين على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأفادت الحكومة، في بيان رسمي، بأن رئيس الوزراء محمد شهباز شريف أعلن الحداد الوطني تعبيرا عن التضامن الأخوي من حكومة باكستان وشعبها مع الأسرة الحاكمة في دولة قطر وحكومتها وشعبها في هذا المصاب.

وأضاف البيان أن الأعلام ستنكس في جميع أنحاء البلاد طوال يوم الحداد الوطني.

الهند

أعلنت الحكومة الهندية الحداد الرسمي اليوم الاثنين على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية، في بيان أمس الأحد، أنه سيتم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد على المباني التي يُرفع عليها العلم، كما ستُلغى جميع الفعاليات الترفيهية الرسمية خلال يوم الحداد.