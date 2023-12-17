الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأمير الـ17 لدولة الكويت

تولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الـ17 الحكم في البلاد خلفا للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في 16 ديسمبر/كانون الأول 2023، وكان الشيخ مشعل وليا للعهد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

المولد والنشأة

ولد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد في الكويت عام 1940، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت العاشر الذي تولى الحكم في البلاد بين عامي 1921 و1950.

الدراسة والتكوين

تلقى الشيخ مشعل تعليمه في المدرسة المباركية، ثم تابع دراسته في المملكة المتحدة، حيث تخرج في كلية هندن للشرطة عام 1960.

الوظائف والمسؤوليات

بعد عودته من الدراسة في المملكة المتحدة التحق بوزارة الداخلية التي كانت حديثة النشأة حينذاك، وتدرج في عدد من المناصب حتى أصبح في عام 1967 رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد، وقد تحولت في عهده إلى إدارة "أمن الدولة"، واستمر وجوده في وزارة الداخلية نحو 20 عاما عمل خلالها في قطاعات وإدارات مختلفة.

وفي عام 1977 عينه أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رئيسا لديوانية شعراء النبط، والتي أنشئت بهدف المحافظة على تراث الأجداد من الشعر النبطي وتعليمه للأجيال الحالية وغرس ما يتضمن من عادات وموروثات في نفوس الأبناء.

عُيّن بموجب المرسوم رقم (12/ 2004) الصادر في 13 أبريل/نيسان 2004 نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، ليساهم في تطويره وتعزيز دوره ومكانته عبر إصدار الوثيقة الإستراتيجية للحرس الوطني التي تهدف إلى حماية سيادة البلاد وشرعيتها ودستورها وشعبها وقيمها من خلال المشاركة في حفظ الأمن والاستقرار، واستمر في شغل منصبه حتى تزكيته وليا للعهد.

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020 زكى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد أخاه الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد وفقا لقانون توارث الإمارة ونصوص الدستور الكويتي، إذ تنص المادة الرابعة على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير".

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020 أدى الشيخ مشعل اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، وأعقب ذلك جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة بهذه المناسبة بايع خلالها أعضاء المجلس ولي العهد الجديد.

مهام ولاية العهد

مثّل الشيخ مشعل دولة الكويت في العديد من المحافل الدولية خلال فترة توليه ولاية العهد في البلاد، من أهمها المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وترؤسه وفد الدولة في اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت في العاصمة الرياض في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021.

كما مثّل الكويت في قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة والأردن ومصر والعراق في 16 يوليو/تموز 2022، ومؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31 على مستوى القادة في الجزائر في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وفي 22 يونيو/حزيران 2022 ألقى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كلمة إلى الشعب نيابة عن أمير البلاد وقتها أكد فيها على حماية الدستور وعدم تعديله أو تنقيحه أو تعطيله وضمان بقائه، وقرر حينها استنادا إلى حقه الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور أن يحل مجلس الأمة حلا دستوريا ويدعو إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية.