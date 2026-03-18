عاجل | مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: النظام الإيراني متماسك لكنه منهك إلى حد بعيد بفعل عملياتنا العسكرية

Published On 18/3/2026
آخر تحديث: 17:50 (توقيت مكة)

مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية:

  • النظام الإيراني متماسك لكنه منهك إلى حد بعيد بفعل عملياتنا العسكرية
  • إيران ووكلاؤها ما زالوا قادرين على مهاجمة مصالحنا وحلفائنا في المنطقة
  • إذا نجا نظام إيران فسيبدأ جهودا تمتد سنوات لإعادة بناء صواريخه ومسيّراته
  • دمرنا في ضربات يونيو/حزيران برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم
  • لم نلحظ منذ تدمير برنامج إيران النووي أي جهد لإعادة بناء قدرات التخصيب
المصدر: الجزيرة

