رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي يؤكد أن الجيش سيعد خططا عسكرية ضد إيران

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن جيشه سيعد خططا عسكرية ضد إيران، مضيفا أنه لا يجوز التوصل إلى اتفاق معها بشأن مشروعها النووي.

وأعلن كوخافي -في ندوة عقدها معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب- أن إسرائيل لا تسعى إلى الحرب، لكنها ستعد الخطط العملية اللازمة، حسب تعبيره.

واعتبر أن الاتفاق النووي مع إيران سيكون سيئا، وسيتيح لطهران الوصول إلى قدرات نووية عسكرية.

ووصف كوخافي إيران بأنها مشكلة عالمية، لأنها تريد تحقيق قوة نووية واستخدامها، حسب تعبيره.





وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن كوخافي وجّه بتسريع الاستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران، وذلك غداة تحذير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أن أي تحرك عدائي ضد بلاده سيواجه برد عسكري حازم.

وأفادت الإذاعة بأن كوخافي وجّه سلاح الجو بإجراء تعديلات على البرامج التدريبية للطيارين والملاحين.

وأضافت أن "التعديلات ستنعكس في الجزء الأكثر تقدما من تدريب الطيارين، قبل أن يصبحوا لائقين للنشاط العملياتي".

وكانت إسرائيل أعلنت في الأسابيع الأخيرة أنها تستعد لتنفيذ هجمات على منشآت نووية إيرانية، فيما رد مسؤولون إيرانيون بالقول إن أي هجوم إسرائيلي سيتم الرد عليه.





رد حازم

وأمس السبت، أكد الرئيس الإيراني أن أي تحرك عدائي "سيواجه برد حازم من قبل القوات المسلحة الإيرانية، مما يؤدي إلى قلب المعادلات الإستراتيجية في المنطقة".

كما أكد العميد طيار مهدي هاديان نائب قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني أن بلاده سترد بشكل موجع على أي تهديد يتعرض له أمنها القومي.

وأضاف هاديان -خلال اجتماع لقادة في الجيش- أن القوات الجوية مستعدة للدفاع عن إيران في كافة الظروف.

وأكد أن سلاح الجو الذي يمتلكه الجيش سيمكنه من تنفيذ مهامه على أكمل وجه على الرغم من العقوبات المفروضة على إيران.