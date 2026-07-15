الجزائر تعلن عودة الكهرباء إلى 16 ولاية وتواصل مكافحة الحرائق

أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، عودة التيار الكهربائي بالكامل إلى 16 ولاية، بعد ساعات من انقطاع واسع نجم عن عطل فني بمنشأة كهربائية، في وقت تواصل فيه فرق الحماية المدنية مكافحة الحرائق، وسط موجة حر شديدة تشهدها البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن عملية إعادة الإمداد بالشبكة الكهربائية تمت بنجاح عبر 16 ولاية في حدود الساعة 4 صباحا من اليوم الأربعاء.

وأوضح وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال للتلفزيون الرسمي أن الانقطاع نجم عن خلل فني أصاب منشأة كهربائية بمنطقة سيدي عقبة في ولاية بسكرة، نتيجة موجة حر شديدة وارتفاع كبير في نسبة الرطوبة، ما تسبب في تذبذبات متسلسلة وانقطاع التيار الكهربائي.

وكانت الجزائر سجلت الاثنين أعلى ذروة لاستهلاك الكهرباء في تاريخها، بلغت 21 ألفا و870 ميغاواط، بالتزامن مع موجة حر شديدة تضرب معظم مناطق البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيان للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، وهي شركة حكومية، أن ذروة استهلاك الكهرباء بلغت 21 ألفا و870 ميغاواط، متجاوزة الرقم القياسي المسجل الأحد، والبالغ 21 ألفا و120 ميغاواط، بفارق 750 ميغاواط.

السيطرة على الحرائق

في السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن وحدات الحماية المدنية تمكنت من إخماد 913 حريقا على المستوى الوطني منذ 8 يوليو/تموز الجاري، بعد نشوب 932 حريقا، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الأربعاء المديرية العامة للحماية المدنية.

وتعد ولايات بجاية وتيزي وزو وسطيف وسكيكدة وقالمة وميلة وسيدي بلعباس وسعيدة ومعسكر الأكثر تضررا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

ومن مجموع هذه الحرائق التي شهدتها 32 ولاية خلال الفترة المذكورة، تم إحصاء 293 منها تتعلق بحرائق الغابات والأدغال والأحراش، فيما بلغ عدد الحرائق التي مست المحاصيل الزراعية والأشجار 639 حريقا.

موجة حر واسعة

أفادت وكالة الأناضول بأنه تم تسخير طائرات تابعة للجيش لإلقاء المياه دعما لعمليات الإطفاء.

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وتسببت الحرائق الثلاثاء في وفاة شخص وإصابة آخر بحروق بليغة في ولاية سطيف شرقي البلاد، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية استمرار موجة الحر حتى يوم الجمعة في مناطق واسعة من البلاد، مع وصول درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في المناطق الصحراوية، وتجاوزها 45 درجة في بعض الولايات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

تشهد الجزائر منذ سنوات موجات جفاف وارتفاعا في درجات الحرارة، ما يزيد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات والغطاء النباتي.

وخلال السنوات الأخيرة، أسفرت حرائق واسعة عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، وإتلاف مساحات كبيرة من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات إلى تشديد العقوبات بحق المتسببين في إشعالها.