صادرات سيارات الصين الكهربائية تقفز 40% في أبريل

ارتفعت صادرات الصين من السيارات الكهربائية عالميا 40% على أساس سنوي في أبريل/نيسان الماضي، لتصل إلى 278 ألفا و81 سيارة، في مؤشر جديد على تسارع انتشار شركات السيارات الصينية في الأسواق الخارجية رغم تصاعد القيود التجارية في أوروبا وأمريكا، وفق بلومبيرغ.

ونقلت الوكالة عن بيانات جمعتها أن صادرات السيارات الكهربائية الصينية واصلت توسعها القوي خلال الشهر، مدفوعة بزيادة الطلب في أسواق ناشئة، بينها البرازيل، حيث قفزت الشحنات من الصين بنسبة 221%، في وقت تبحث فيه الشركات الصينية عن منافذ نمو خارج السوق المحلية التي تشهد منافسة حادة وضغوطا على الأسعار.

وتأتي هذه الزيادة بينما تظهر بيانات صينية رسمية اتساع الفجوة بين الطلب المحلي والخارجي، إذ قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن إنتاج سيارات الطاقة الجديدة في الصين بلغ 1.32 مليون سيارة في أبريل/نيسان، بزيادة 5.5% على أساس سنوي، في حين ارتفعت المبيعات 9.7% إلى 1.34 مليون سيارة، وفق بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

نصف السوق

استحوذت سيارات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية الخالصة والهجينة القابلة للشحن، على 53.2% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الصين خلال أبريل/نيسان، في تحول يعكس انتقال القطاع من مرحلة الاعتماد على الدعم الحكومي إلى منافسة أوسع تقودها التكنولوجيا والأسعار والبنية التحتية للشحن.

وفي أول 4 أشهر من العام الجاري، بلغ إنتاج السيارات في الصين 9.61 ملايين سيارة، بينما وصلت المبيعات إلى 9.57 ملايين سيارة، في حين سجل إنتاج سيارات الطاقة الجديدة 4.29 ملايين سيارة ومبيعاتها 4.3 ملايين سيارة خلال الفترة نفسها، وفق شينخوا.

أما الصادرات الإجمالية للسيارات الصينية فارتفعت بنسبة 61.5% في الأشهر الأربعة الأولى إلى 3.13 ملايين سيارة، وقفزت صادرات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 120% إلى 1.38 مليون سيارة، بما يعكس تحول الصادرات إلى محرك رئيسي للقطاع مع تباطؤ الطلب المحلي.

ضغط داخلي

تظهر بيانات رابطة معلومات سوق سيارات الركاب في الصين أن مبيعات الجملة لسيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة بلغت 1.22 مليون سيارة في أبريل/نيسان، بزيادة 7% سنويا و7% شهريا، وقالت الرابطة إن ارتفاع أسعار الوقود دعم الطلب المحلي والخارجي على السيارات الكهربائية، كما ساعدت الطرازات الجديدة ومعرض بكين للسيارات في تنشيط المبيعات.

وأشارت الرابطة إلى أن الطلب الخارجي القوي على سيارات الطاقة الجديدة الصينية جاء مدفوعا بميزة السعر والتقدم التقني للعلامات الصينية، في وقت سجلت شركات رئيسية مثل جيلي وشيري وتيسلا الصين وليب موتور وشانغان وسايك ونيو وشاومي مستويات قياسية لشهر أبريل/نيسان في مبيعات الجملة.

قيود تجارية

رغم القفزة في الصادرات، تواجه السيارات الكهربائية الصينية قيودا متزايدة في الأسواق الغربية، إذ فرض الاتحاد الأوروبي رسوما تعويضية نهائية على واردات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والمصنوعة في الصين اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد تحقيق خلص إلى أن سلسلة قيمة السيارات الكهربائية الصينية تستفيد من دعم حكومي يهدد المنتجين الأوروبيين.

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الصادرات الصينية ستظل مهيمنة على تجارة السيارات الكهربائية عالميا حتى مع تشديد إجراءات التجارة، بما في ذلك الرسوم الأوروبية على السيارات الصينية وإعادة فرض رسوم في البرازيل والمكسيك ورسوم جديدة في تركيا.

وتدفع هذه القيود الشركات الصينية إلى تنويع الأسواق وتسريع خطط التصنيع المحلي خارج الصين، سواء عبر مصانع في أوروبا وتركيا والبرازيل أو من خلال شراكات مع شركات عالمية، في محاولة لتجاوز الحواجز الجمركية والاقتراب من المستهلكين المحليين.

تحول عالمي

قالت شينخوا إن قطاع السيارات الصيني يشهد تحولا نحو "الجودة العالية" مدفوعا بالنمو السريع في سيارات الطاقة الجديدة، ونقلت عن نائب الأمين العام للجمعية الصينية لمصنعي السيارات تشن شيهوا أن الإجراءات السياسية الأخيرة ترسل إشارات إيجابية تساعد على تحسين الطلب المحلي وتعزيز مزايا التجارة الخارجية ودعم استقرار القطاع.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الجمعية وأمينها العام فو بينغ فنغ قوله إن الصين ستعمق التبادل والتعاون مع صناعة السيارات العالمية وتندمج بدرجة أكبر في سلاسل الصناعة والابتكار والقيمة العالمية.

وتعزز الصين موقعها في هذه الصناعة عبر تفوقها في البطاريات وتقنيات القيادة الذكية والبنية التحتية للشحن، إذ قالت شينخوا إن 6 شركات صينية جاءت ضمن أكبر 10 شركات عالمية في سوق بطاريات السيارات الكهربائية عام 2025، بحصة مجمعة تجاوزت 70% للمرة الأولى، وفق بيانات شركة "إس إن إي ريسيرش".