الدولار يهوى أمام اليورو وسط خلاف بين إدارة الأميركية وباول

تراجع الدولار-اليوم الاثنين- مقابل اليورو والفرنك السويسري والين بعد أن هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بتوجيه اتهام جنائي له، وهي خطوة يمكن أن تؤثر على وضع الدولار بين أصول الملاذ الآمن.

وفي أحدث تعاملات، انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات- بنسبة 0.32% إلى 98.81 نقطة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام.

وقفز الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 4600.33 دولاراً للأونصة (الأوقية) بعد أن نشر باول مقطع فيديو دافع فيه عن استقلالية البنك المركزي.

مخاطر التضخم

وقالت رئيسة قطاع أبحاث العملات والسلع الأولية في "كومرتس بنك"، ثو لان نجوين: "النقطة الأساسية هي أن من المرجح أن تتغير استجابة البنك المركزي بشكل جذري وعلى المدى الطويل إذا نجح البيت الأبيض" في السيطرة على السياسة النقدية.

وأشارت إلى أن المركزي في دورة تيسير نقدي بالفعل وأن هذا السيناريو سيكون محل اهتمام إذا زادت مخاطر التضخم.

وقال بعض المحللين إن الأسواق لم تصب بالذعر بعد، لأنها تتوقع أن يعين ترامب خلفا لباول جديرا بالثقة، وأن يسمح له بتوجيه السياسة النقدية.

تفاصيل أداء العملات أمام الدولار

حقق الفرنك السويسري أفضل أداء -اليوم الاثنين- إذ ارتفع 0.47% إلى 0.7975 مقابل الدولار وقت كتابة هذا التقرير.

واصل اليورو الاستفادة من تبعات السياسة الأميركية التي أدت إلى عمليات بيع لأصول أميركية، وارتفع بنسبة 0.37% إلى 1.1681 دولاراً بعد أن سجّل 1.1695 في أكبر ارتفاع يومي منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول.

وصعد الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة إلى أعلى مستوى في شهر بعد أن عزز تقرير عن الوظائف صدر يوم الجمعة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن تقارير الاحتجاجات في إيران زادت من التوتر الجيوسياسي وعززت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

إعلان

مقابل الين، استقر الدولار في أحدث التداولات عند 157.85.

مقابل اليوان الصيني الذي يتداول في الخارج في هونغ كونغ، فقد الدولار نحو 0.1% إلى 6.9671 يوانا، وهو أضعف مستوى في أسبوع، مقتربا من أقل مستوياته منذ مايو/أيار 2023.

بيانات اقتصادية مرتقبة

وتترقب الأسواق صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، حيث:

سيصدر غدا الثلاثاء مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر/كانون الأول الذي سيشكل أحد آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي الأميركي في نهاية يناير/كانون الثاني الحالي.

ستصدر المحكمة العليا الأميركية قرارها بشأن شرعية الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها ترامب بحلول يوم الأربعاء المقبل.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الوزارة لديها أكثر الأموال الكافية لدفع أي مبالغ يجب ردها من الرسوم الجمركية التي أمر بها ترامب إذا قضت المحكمة العليا ببطلان الرسوم الجمركية.