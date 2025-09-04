أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن جاهزيتها لتصدير الطاقة الكهربائية إلى سوريا في حال اكتمال جاهزية خط الربط مع دمشق.

وقالت الوزارة في تقريرها السنوي لعام 2024 الذي رصدته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أمس الأربعاء، إن شركة الكهرباء الوطنية على استعداد لإمداد الجانب السوري في حال جاهزية الخط الرابط بين الأردن وسوريا.

وأضافت أنها تهدف من تلك الخطوة إلى تغطية جزء من احتياجات دمشق خارج أوقات الذروة في المملكة.

مباحثات

وفي يوليو/ تموز الماضي، بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، المنحة التي قدمها البنك الدولي لتأهيل خط الربط الكهربائي بين سوريا والأردن، لتعزيز قدرة دمشق على توليد الكهرباء.

واستعرض المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، في 17 أغسطس/ آب الماضي، مع وفد من شركات توزيع الكهرباء الأردنية الفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير قطاع الكهرباء في سوريا، وتعزيز الشراكة في مشاريع مستقبلية تخدم البلدين.

ويرتبط الأردن وسوريا بخط ربط كهربائي بجهد 400 كيلوفولت منذ عام 2001، غير أن الخط خرج عن الخدمة منتصف عام 2012 بسبب الأضرار الناتجة عن أعمال التدمير والتخريب التي لحقت به داخل الأراضي السورية.

ومنذ ذلك الحين، لم يتم أي تبادل للطاقة الكهربائية بين البلدين عبر هذا الخط.

وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير الكهرباء السوري عمر شقروق، إن بلاده بحاجة إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من مادة الفيول يوميا، لتوفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة.

وتعتمد سوريا بشكل كبير على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء، ويجري تشغيل معظم المحطات الحرارية باستخدام الغاز الطبيعي والوقود السائل.

وتضم البلاد 14 محطة توليد كهرباء، من بينها 3 محطات كهرومائية، في حين تعمل 11 محطة أخرى بالغاز الطبيعي والوقود السائل (الفيول والمازوت) باعتبارهما المصدرين الرئيسيين للطاقة.